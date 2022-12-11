На базі вагнерівців у Кадіївці відбулась "бавовна", - голова ОВА Гайдай

Про це він заявив у телеграмі.

За словами Гайдая, вибух пролунав у приватному готелі "Гостьовий дім Жданова", в якому розміщувалась база ПВК Вагнера. Він зазначає, що втрати ворога великі, проте, за його словами, можуть стати ще більшими, оскільки поранених треба везти аж у Луганськ, бо на території області не лишилось медичного обладнання.

"Відбулась бавовна там, де був штаб вагнерівців, росіяни навіть не приховують, що там величезні втрати, величезна кількість тих, хто там знаходився, загинули. Ми розуміємо, що медицина в них не на належному рівні. Я впевнений, з тих, кому вдалося вижити, 50 відсотків помруть до того, як їм нададуть медичну допомогу. Вони на Луганщині покрали обладнання, тому поранених треба везти аж в Луганськ, аби врятувати, багато не доїжджають", - розповів очільник ОВА.

Наразі на Луганщині війська РФ проводять примусову мобілізацію та обшукують заклади освіти на наявність українських книжок.

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