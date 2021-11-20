П’яна жінка з Черкас заснула на новонародженій дитині
Патрульні міста Черкаси отримали виклик про те, що донька заявниці, яка нещодавно народила дитину, постійно зловживає алкоголем, нехтує доглядом за дитиною та погрожує вчинити насилля відносно дитини, якій не виповнилося й місяця
Про це із посиланням на повідомлення начальника черкаської поліції Олександра Кокоби інформує Еспресо.TV.
"По прибуттю на виклик у квартирі патрульні виявили жінку, яка з ознаками алкогольного сп’яніння спала на дитині. Новонароджений хлопчик перебував в безпорадному стані з бурим кольором обличчя, скоріш за все йому не вистачало кисню", - наголошує очільник поліції Черкас.
В екіпажі патрульних несла службу старший лейтенант поліції Шагієва Юлія, яка теж виховує дитину. Вона оперативно зреагувала та надала необхідну допомогу, нагодувала хлопчика, а також помила його та переодягнула в чисте.
Одразу були викликані усі необхідні служби: ювінали, слідчо-оперативна група (СОГ), медики, служба в справах дітей.
Дитину від матері забрали до лікарні.
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