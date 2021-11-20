П’яна жінка з Черкас заснула на новонародженій дитині

Про це із посиланням на повідомлення начальника черкаської поліції Олександра Кокоби інформує Еспресо.TV.



"По прибуттю на виклик у квартирі патрульні виявили жінку, яка з ознаками алкогольного сп’яніння спала на дитині. Новонароджений хлопчик перебував в безпорадному стані з бурим кольором обличчя, скоріш за все йому не вистачало кисню", - наголошує очільник поліції Черкас.



В екіпажі патрульних несла службу старший лейтенант поліції Шагієва Юлія, яка теж виховує дитину. Вона оперативно зреагувала та надала необхідну допомогу, нагодувала хлопчика, а також помила його та переодягнула в чисте.



Одразу були викликані усі необхідні служби: ювінали, слідчо-оперативна група (СОГ), медики, служба в справах дітей.



Дитину від матері забрали до лікарні.





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