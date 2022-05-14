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П'ять обленерго, банк, готелі та меткомбінат. ДБР узялося за російський клан "Лужники", - ЗМІ

14 травня, 2022 субота
12:45

Слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводять досудове розслідування щодо діяльності в Україні російської "злочинної організації "Лужники", яка представлена фінансово-промисловою групою VS Energy

Це предствавлений у вигляді фінансово-промислової групи VS Energy мафіозний клан підозрюється у "привласненні майна та вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб". Про це йдеться у спільному розслідуванні "Схем" та проєкту Scanner Project, передає Радіо Свобода.

"В нас є слідча версія, яка досліджується. Що група громадян Російської Федерації, наближених до керівництва країни-агресора, набула на території України активів критичної інфраструктури та інших комерційних об’єктів шляхом вчинення тих чи інших оборудок та махінацій. Всі ці обставини ми перевіряємо. Наразі досудове слідство триває за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України", - розповів прокурор Офісу генпрокурора Роман Тулін.

За даними ДБР, на чолі цієї організації стоять громадяни Російської Федерації Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін.

Олександр Бабаков - заступник голови Державної думи РФ. Перебуває під санкціями України, ЄС та США. У квітні 2022-го року Мін’юст США звинуватив Бабакова у змові з метою вплинути на американську політику в інтересах РФ. Під європейські санкції Бабаков потрапив через те, що у 2014 році голосував за незаконну анексію українського Криму. Також Україна ввела відносно нього безстрокові санкції у 2018 році.

Євгеній Гінер - президент російського футбольного клубу ЦСКА (Центральний спортивний клуб армії), який знаходиться під санкціями США. Гінер також є партнером російської держкорпорації "Ростех", яка виробляє та експортує високотехнологічну промислову продукцію цивільного та військового призначення. Керує нею колишній офіцер ФСБ Сергій Чемезов, давній друг і соратник Путіна.

Михайло Воєводін, згідно з інформацією з Інтерполу, має статус  "злодія в законі".

"Бабаков, Гінер та Воєводін, за даними ЗМІ, контролюють в Україні цілу бізнес-імперію - мережу готелів, банк, промислові підприємства та низку об'єктів критичної інфраструктури - п’ять обленерго, які забезпечують постачання електроенергії в домівки мільйонів українців одразу декількох областей. Зокрема, це "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Рівнеобленерго", "Чернівціобленерго", - зазначає Радіо Свобода.

Ці обленерго об’єднані під вивіскою компанії "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (VS Energy). Фірма записана на громадян країн ЄС. Серед них, зокрема, громадянка Німеччини Марина Ярославська, яку називають дружиною Євгенія Гінера, та громадянин Латвії Валтс Вігантс, який був довіреною особою Олександра Бабакова.

Ці ж троє наближених до Кремля громадян РФ впливають на запорізьке підприємство "Дніпроспецсталь" - великий завод, який спеціалізується на виробництві спецсталі, та мережу готелів по всій країні - Premier Hotels & Resorts, серед яких п’ятизіркові "Прем’єр палац" у Києві та «Прем’єр готель" в Одесі.

Готелі та контрольний пакет акцій заводу, відповідно до даних Youcontrol, записані на Наталію Селіванову - цивільну дружину Михайла Воєводіна.

Окрім того, відповідно до даних НБУ, на 1 січня 2022 року громадянину РФ Євгену Гінеру належало 88,9% акцій Першого інвестиційного банку.

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