Рада 14 липня збереться на позачергове засідання: у порядку денному 2 питання
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 14 липня скликав позачергове засідання парламенту на 14:00
Розпорядження опублікував нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
На засідання винесуть два питання:
- Зміни до закону про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) щодо гарантій прав для інвесторів.
- Зміни до закону "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції".
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