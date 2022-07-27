Рада дозволила інформувати громадян про судові засідання та судові рішення через Дію

Відповідні зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" ухвалені Радою сьогодні, 27 липня, повідомив у телеграм нардеп Олексій Гончаренко.

"Надання в такому вигляді інформації не матиме статусу офіційного повідомлення, але учасник судового процесу буде поінформований і зможе в подальшому вжити необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів, в тому числі отримати офіційну інформацію про рух справи, про судові рішення у справі, ознайомитися з матеріалами справи тощо", - йдеться у дописі.

За закон про внесення змін до закону проголосували 269 нардепів.

У пояснювальній записці йдеться, що для запобігання загрози життю та здоров’ю суддів та учасників судового процесу, а також задля державної інформаційної безпеки у період воєнного стану, тимчасово було призупинено доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень. Водночас повноваження судів, органів та установ системи правосуддя в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені. Тобто суди зобов'язані працювати та відправляти правосуддя.

"Однак, враховуючи обмежені можливості оператора поштового зв’язку для доставляння кореспонденції, пропонується передбачити можливість надання інформації про суд з використанням порталу Дія", − зазначено у документі.

Також через Дію можна буде отримати судове рішення по справі, виконавчий документ у формі електронного документа особі, що є стороною по справі.

Крім того, пропонується передбачити можливість під час дії воєнного чи надзвичайного стану, а також під час дії карантину, проводити збори суддів дистанційно у режимі відео конференції.

23 липня стало відомо, що електронний підпис в Дії відповідає європейським стандартам

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