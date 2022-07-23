Електронний підпис в Дії відповідає європейським стандартам, - Федоров

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Нещодавно успішно пройшли тестування на eSignature Validation Plugtests 2022. Отже, технічно готові до взаємного визнання цифрових підписів з ЄС", - написав Федоров.

За його словами, взаємне визнання електронних підписів є важливою частина плану цифрової євроінтеграції. Українські цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу.

"Це створює безліч переваг для бізнесу і всіх українців. Наприклад, можна буде отримувати послуги в ЄС, підприємцям укладати онлайн-контракти з іноземними партнерами, відкривати міжнародні рахунки тощо",- пояснив Федоров.

Міністр додав, що тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI. Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу в сфері електронних довірчих послуг.

21 липня на порталі Дія зʼявилася послуга, за допомогою якої українці можуть швидше переоформити втрачені свідоцтва та витяги.

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