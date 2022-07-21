У Дії можна дистанційно оформити заяву на поновлення втрачених документів
На порталі Дія зʼявилася послуга, за допомогою якої українці можуть швидше переоформити втрачені свідоцтва та витяги
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
"Раніше для отримання дублікатів свідоцтв та витягів потрібно було двічі ходити до ДРАЦС і стояти в чергах. Зараз на порталі Дія за кілька кліків можете подати заяву, щоб отримати свідоцтва та витяги про народження, смерть, зміну імені, реєстрацію чи розірвання шлюбу", - йдеться в повідомленні.
Українці зможуть отримати поновлені документи на Укрпошті чи в місцевому ДРАЦСі, або замовити курʼєрську доставку додому.
Зазначається, що оформити документи можна як для себе, так і для найближчих родичів.
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