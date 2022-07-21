У Дії можна дистанційно оформити заяву на поновлення втрачених документів

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Раніше для отримання дублікатів свідоцтв та витягів потрібно було двічі ходити до ДРАЦС і стояти в чергах. Зараз на порталі Дія за кілька кліків можете подати заяву, щоб отримати свідоцтва та витяги про народження, смерть, зміну імені, реєстрацію чи розірвання шлюбу", - йдеться в повідомленні.

Українці зможуть отримати поновлені документи на Укрпошті чи в місцевому ДРАЦСі, або замовити курʼєрську доставку додому.

Зазначається, що оформити документи можна як для себе, так і для найближчих родичів.