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Рада може зібратись на позачергове засідання 20 липня, - Разумков

16 липня, 2021 п'ятниця
14:47

Верховна Рада України може провести позачергове засідання у вівторок, 20 липня

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив під час брифінгу в парламенті, передає Еспресо.TV.

Він зазначив, що Верховна Рада у вівторок, 20 липня, може провести позачергове засідання для відхилення постанов щодо скасування законів, необхідних для проведення судової реформи.

"Я ще не підписав розпорядження про проведення позачергового засідання, адже ініціатори такого засідання спочатку мають подати звернення до Голови Верховної Ради. Поки що таких звернень не було, але, дійсно, ми в понеділок чекаємо лист про проведення позачергового засідання, на якому будуть розглянуті деякі постанови, які надійшли до Верховної Ради, фактично заблокувавши підписання законопроєктів №5068, №5069, пов‘язані з судовою реформою, а також №3822 – законопроєкт, пов‘язаний із питаннями Укроборонпрому. Додаткових питань я поки що не знаю", – наголосив Разумков.

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Верховна Рада
засідання
Дмитро Разумков
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