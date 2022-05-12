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Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію про початок розслідування злочинів РФ в Україні

12 травня, 2022 четвер
19:33
війна з Росією ООН

Рада ООН з прав людини в четвер проголосувала за початок розслідування імовірних порушень прав людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного права російськими військами на звільнених  територіях України

Про це Рада повідомила у твітері.

Рада проголосувала за посилення контролю щодо "погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії", особливо з огляду на події в Маріуполі та кількох інших містах.

"За" проголосували 33 держави, 12 утримались, 2 були проти - Китай та Еритрея.

"Рада ООН з прав людини підтверджує свою вимогу негайно припинити військові дії проти України, а всі сторони конфлікту поважати фундаментальні принципи та норми міжнародного гуманітарного права, у тому числі утримуватися від будь-яких нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти, а також утримуватися від будь-яких порушень та зловживання прав людини в Україні", - цитує резолюцію "Укрінформ".

Рада ООН з прав людини звернулася із проханням до незалежної міжнародної слідчої комісії щодо України провести розслідування подій у районах Київської, Чернігівської, Харківської та Сумської областей, а також попросила верховного комісара ООН з прав людини представити доповідь у рамках наступної сесії Ради у червні цього року щодо серйозної ситуації з правами людини та гуманітарної ситуації в Маріуполі.

Рада закликає РФ надати представникам і співробітникам міжнародних правозахисних і гуманітарних установ, включаючи спеціалізовані установи ООН, безперешкодний, своєчасний, негайний, необмежений і безпечний доступ до осіб, які були перевезені з постраждалих від конфлікту районів України та утримуються на території РФ або у районах, які контролюються чи окуповані РФ, і надавати відповідним сторонам повний перелік таких переданих осіб та їх місцезнаходження.

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ООН
розслідування
воєнні злочини Росії
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