Уряд передав Довженко-Центр в управління Держкіно

Про це передає Еспресо.TV.



"Передати цілісний майновий комплекс державного підприємства “Національний центр Олександра Довженка [...] із сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики до сфери управління Державного агентства з питань кіно", - йдеться у проєкті рішення.



Згідно з документом, Держкіно має протягом трьох місяців затвердити стратегічний план розвитку та покращення фінансово-господарської діяльності Довженко-центру.



Довідка: Національний центр Олександра Довженка - аудіовізуальний архів,державний фільмофонд України, єдиний в Україні член Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF).

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