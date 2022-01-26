Уряд передав Довженко-Центр в управління Держкіно
Кабмін ухвалив рішення про передачу Державного підприємства “Національний центр Олександра Довженка" до сфери управління Державного агентства з питань кіно
Про це передає Еспресо.TV.
"Передати цілісний майновий комплекс державного підприємства “Національний центр Олександра Довженка [...] із сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики до сфери управління Державного агентства з питань кіно", - йдеться у проєкті рішення.
Згідно з документом, Держкіно має протягом трьох місяців затвердити стратегічний план розвитку та покращення фінансово-господарської діяльності Довженко-центру.
Довідка: Національний центр Олександра Довженка - аудіовізуальний архів,державний фільмофонд України, єдиний в Україні член Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF).
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