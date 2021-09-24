Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Рада ухвалила закон про розширення держпідтримки фермерських господарств

Рада ухвалила закон про розширення держпідтримки фермерських господарств

24 вересня, 2021 п'ятниця
14:46

Верховна Рада підтримала у другому читанні проєкт закону №4046 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств"

Документ у другому читанні підтримав 291 народний депутат, передає Еспресо.TV.

Згідно з пояснювальною запискою до закону, він уточнює склад земель фермерських господарст. Такі землі можуть складатися з замельних ділянок, які належать членам фермерського господарства на підставі права власності чи використання, а також земельних ділянок, що належать фермерському господарству.

Закон розширює перелік отримувачів допомоги за рахунок державного і місцевого бюджетів, зокрема через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.

Документ також передбачає впровадження окремої програми підтримки фермерських господарств, керівники яких молодші 35 років.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

сільське господарство
фермери
держпідтримка
Читайте також:
23 вересня, 2021 четвер
Цитував Путіна російською, згадав замах на Шефіра, закликав, щоб “хтось покинув українські території”: Зеленський на Генасамблеї ООН
Верховна Рада
23 вересня, 2021 четвер
Дві фракції Ради подали заяву про відсторонення Стефанчука від розгляду законопроєкту про олігархів: парламент провалив голосування
Андрій Шевченко
15 вересня, 2021 середа
Шевченко отримав несподіваний варіант продовження кар'єри
Київ
+7
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.56
    Купівля 26.56
    Продаж 26.8
  • EUR
    Купівля 31.07
    Продаж 31.45
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
24 вересня
15:16
Гео Лерос
Лерос запропонував вручити Зеленському премію "Оскар" за кращий сценарій інсинуації "замаху, якого не було"
15:13
премія "Оскар"
Стало відомо, який фільм представлятиме Україну на Оскарі
15:10
Світовий банк підтримав впровадження накопичувальних пенсій з 2023 року, - Мінсоцполітики
14:56
Чотири області можуть незабаром перейти до "червоної" зони карантину, - Кузін
14:55
трансплантація рогівки ока
У Львові вперше за 20 років трансплантували рогівку ока від посмертного донора
14:54
Анатолій Трубін
Найдорожчий голкіпер України зворушливо пригадав довоєнний Донецьк
14:36
Федір Веніславський
Веніславський заявив, що закон про олігархів не будуть переголосовувати
14:35
Жан Беленюк
Нардеп-борець Беленюк поскаржився, що його золото на Олімпіаді-2020 "страшний сон" для деяких людей
14:31
Ірина Геращенко
"Європейська Солідарність" передає до НАБУ, ДБР та ОГПУ заяви про злочин, вчинений під час голосування за псевдодеолігархізацію Зеленського, – Геращенко
14:28
Мирослав Скорик
Верховна Рада погодила створення премії імені Мирослава Скорика
14:18
диплом ДНР
Росіяни почали визнавати дипломи про вищу освіту, видані в "ДНР", - СБУ про нові докази присутності РФ в ОРДО
14:17
Дар'я Білодід
Українська спортсменка Білодід розповіла, за яку футбольну команду вболіває в Україні
13:52
дія
У "Дії" запустили сертифікат для щеплених однією дозою COVID-вакцини: поки лише на iOS
13:40
карантин
Чи зупинять у Києві рух громадського транспорту у разі локдауну: роз’яснення КМДА
13:24
У Раді зареєстрували одинадцять проєктів постанов про скасування прийняття закону про олігархів
13:08
Євгенія Кравчук
"Слуги народу" можуть заслухати кандидатів на посади міністрів під час засідання в Трускавці, - Кравчук
12:52
Ентоні Джошуа - Олександр Усик
Джошуа назвав найсильніший навик Усика
12:38
Володимир Івасюк
Івасюка повісили вже мертвим, - ексзаступник генпрокурора Голомша розкрив деталі смерті композитора
12:35
ФК "Металіст"
Кубок України: результати жеребкування 1/8 фіналу
12:27
банк
Бюджет отримав півтора мільйона гривень надходжень за майже місяць дії податкової амністії
12:14
альпініст
У Росії загинули п'ятеро альпіністів під час сходження на гору Ельбрус
12:12
Карлос Де Пена
"Динамо" продовжило контракт з одним з ключових гравців команди
11:59
COVID
Українці зможуть долучитися до клінічних досліджень ліків від COVID-19
11:45
Захар Денисов
Український "Мотор" програв "Барселоні" в гандбольній Лізі чемпіонів
11:41
апарат ШВЛ
Готуємо лікарні та очікуємо щотижневі поставки вакцини: Шмигаль розповів про підготовку до нової хвилі коронавірусу
11:39
Денис Шмигаль
Влада готова збільшити видатки на субсидії у держбюджеті на 2022 рік, - Шмигаль
11:16
вертоліт Ка-27
У РФ розбився вертоліт ФСБ: уламки знайшли на Камчатці
10:51
Дмитро Разумков
Разумков: Дані олігархів до спецреєстру буде вносити НАЗК
10:39
Шефір не перебуває у трудових відносинах із Офісом президента, - ОПУ
10:39
газ
Запаси газу в підземних сховищах досягли 18,5 млрд куб.м, - Шмигаль
10:28
Верховна Рада
У Раді через помилки збираються переголосувати закон про олігархів
10:26
Денис Шмигаль
Тарифи на газ, тепло та гарячу воду під час опалювального сезону для населення залишаться незмінні, - Шмигаль
10:04
карантин ринок
Другий день поспіль: дев’ять регіонів України мають показники "помаранчевої" зони карантину
10:02
ФК Рух
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 9-го туру чемпіонату України з футболу
10:00
Укрзалізниця
Держаудитори виявили на Укрзалізниці ризиків і порушень на понад 60 млн грн, - StateWatch
09:50
Костянтин Жеваго
Британські та українські юристи Костянтина Жеваго прокоментували рішення Високого суду Англії та Уельсу
09:50
Кубок України: результати всіх матчів 1/16 фіналу
09:41
Сніг
У Карпатах рвучкий вітер та сніг, рятувальники просять утриматися від походів на високогір'я
09:18
ООС
ОБСЄ нарахувала майже 900 порушень "тиші" на Донбасі за добу
09:17
курс долара
Курс валют: долар здешевшав на кінець тижня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV