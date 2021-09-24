Рада ухвалила закон про розширення держпідтримки фермерських господарств

Документ у другому читанні підтримав 291 народний депутат, передає Еспресо.TV.



Згідно з пояснювальною запискою до закону, він уточнює склад земель фермерських господарст. Такі землі можуть складатися з замельних ділянок, які належать членам фермерського господарства на підставі права власності чи використання, а також земельних ділянок, що належать фермерському господарству.



Закон розширює перелік отримувачів допомоги за рахунок державного і місцевого бюджетів, зокрема через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.



Документ також передбачає впровадження окремої програми підтримки фермерських господарств, керівники яких молодші 35 років.

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