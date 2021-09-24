Рада ухвалила закон про розширення держпідтримки фермерських господарств
Верховна Рада підтримала у другому читанні проєкт закону №4046 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств"
Документ у другому читанні підтримав 291 народний депутат, передає Еспресо.TV.
Згідно з пояснювальною запискою до закону, він уточнює склад земель фермерських господарст. Такі землі можуть складатися з замельних ділянок, які належать членам фермерського господарства на підставі права власності чи використання, а також земельних ділянок, що належать фермерському господарству.
Закон розширює перелік отримувачів допомоги за рахунок державного і місцевого бюджетів, зокрема через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.
Документ також передбачає впровадження окремої програми підтримки фермерських господарств, керівники яких молодші 35 років.
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