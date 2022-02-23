Рада підтримала санкції проти депутатів Держдуми РФ та Ради Федерації

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За проголосували 322 депутати.



Фракції голосували так:

"Слуга народу" - 216 депутатів.

ОПЗЖ - 2 депутати.

"Європейська Солідарність" - 24 депутати.

"Батьківщина" - 21 депутат.

Партія "За майбутнє" - 17 депутатів.

"Голос" - 15 депутатів.

Згідно з проєктом постанови "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (№7064), обмеження накладуть на депутатів Держдуми, котрі звернулися до президента РФ Володимир Путіна із проханням визнати "Л/ДНР", а також Ради Федерації РФ, які остаточно ухвалили відповідне рішення.



До списку потрапили 351 депутатів.



Парламент пропонує РНБО ввести санкції проти російських чиновників на 10 років. ВР закликає заморозити їхні активи, заборонити вʼїзд, заборонити участь у приватизації, оренді державного майна, брати участь в операціях з цінними паперами й т.д.

Нагадаємо, що в понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.

Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb