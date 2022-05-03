Рада підтримала звернення до США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму
Український парламент підтримав звернення до палати представників і сенату конгресу США, щоб там визнали РФ спонсором тероризму
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграм.
"Верховна Рада підтримала Звернення (#7341) до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму", – написав він.
"За" проголосувало 344 народних депутати.
- Нагадаємо, визнання Росії державою - спонсором тероризму, про ймовірність якого раніше повідомив Білий дім, ще більше послабить агресора, адже спричинить додаткові штрафи й обмеження.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що в Білому домі розглядають можливість внесення РФ до списку країн - спонсорів тероризму.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.16
Купівля 31.16Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.73Продаж 33.7
- Актуальне
- Важливе