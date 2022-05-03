Рада підтримала звернення до США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграм.



"Верховна Рада підтримала Звернення (#7341) до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму", – написав він.



"За" проголосувало 344 народних депутати.

Нагадаємо, визнання Росії державою - спонсором тероризму, про ймовірність якого раніше повідомив Білий дім, ще більше послабить агресора, адже спричинить додаткові штрафи й обмеження.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що в Білому домі розглядають можливість внесення РФ до списку країн - спонсорів тероризму.

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