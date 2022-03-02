Рада планує націоналізувати все майно РФ в Україні
Парламентарі вже працюють над законопроєктом.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради, - повідомляє Еспресо.TV.
Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку та Міністерство економіки готують законопроєкт про конфіскацію російського майна, об’єктів, коштів та вкладів на території України.
"Наразі комітет у тісній співпраці з Міністерством економіки України та іншими центральними органами виконавчої влади працює над законопроєктом, покликаним врегулювати питання націоналізації всього майна, об’єктів, коштів та вкладів агресора, які знаходяться на території України",- сказано у повідомленні.
- Нагадаємо, політолог Віктор Небоженко заявляв, що націоналізація російського майна могла б зупинити наступ агресора ще влітку.
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