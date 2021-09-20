Рада почне розгляд проєкту держбюджету на наступний рік 21 вересня, - Разумков

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив під час засідання погоджувальної ради, передає Еспресо.TV.



"У вівторок планується розгляд проєкту закону "Про державний бюджет на 2022 рік". Хотів би подякувати Кабміну - вони вчасно, згідно з законодавством, 15 вересня, внесли цей законопроєкт у Верховну Раду", - сказав Разумков.



Він висловив надію, що народні депутати також зможуть вчасно розглянути ці важливі для держави питання.

Нагадаємо, проєкт державного бюджету на 2022 рік надійшов до Верховної Ради 15 вересня 2021 року.