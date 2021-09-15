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Проєкт держбюджету-2022 надійшов до Ради

15 вересня, 2021 середа
17:02
Економіка гривна

До Верховної Ради надійшов проєкт державного бюджету на 2022 рік

Про це йдеться на сайті парламенту.

Так, згідно з проєктом бюджету-2022, зростання економіки України в наступному році очікується на рівні 3,8%, середній курс валют - 28,6-28,7 грн за долар.

У свою чергу, номінальний ВВП України складе 5 368,7 млрд грн, середньомісячна зарплата 15 258 грн, а рівень безробіття - 8,5%.

У документі закладено надходження від:

  • ПДВ - 564,5 млрд грн;
  • податків і зборів на доходи фізосіб – 160,8 млрд грн;
  • податків на прибуток підприємств – 137,3 млрд грн;
  • акцизного податку – 81,9 млрд грн;
  • дивідендів і частини прибутку – 48,6 млрд грн;
  • рентної плати – 45,8 млрд грн;
  • ввізне мито – 25,7 млрд грн;
  • НБУ – 24, 4 млрд грн.

Так, у бюджеті закладені видатки на суму 1 465,7 трлн грн. 

Дефіцит держбюджету запланований на рівні 188 млрд грн.
 

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