Рада прийняла за основу законопроєкт про створення територіальної оборони в Україні

Про це передає Еспресо.TV.

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5557 президента Володимира Зеленського про національний спротив. Він передбачає створення в Україні територіальної оборони.

За документ проголосували 318 нардепів.

Відтак, законопроєкт пропонує сформувати в Україні національний спротив і сприяти максимально широкому залученню українців до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету та територіальної цілісності держави.

У документі прописані завдання територіальної оборони, руху опору і особливості підготовки громадян України до національного опору.

Законопроєкт визначає принципи фінансування та матеріального забезпечення нацспротиву та соціального захисту військовослужбовців та добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України та осіб, які виконують завдання спротиву.

В проекті передбачений порядок формування та комплектування військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ, добровольчих формувань територіальних громад і спротиву.

Визначено і повноваження сил безпеки й сил оборони, державних органів, органів місцевого самоврядування з питань національного спротиву.

Крім того, встановлюється відповідальність за порушення законодавства та інших нормативно-правових актів з питань національного опору.

Нагадаємо, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України, генерал-майор Сергій Кривонос заявив, що головна мета законопроєкту про територіальну оборону є виведення цього роду військ зі складу Збройних сил в окреме військове формування.

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