Рада скасувала 2% єдиний податок для ФОП з 1 серпня
Верховна Рада України 30 червня ухвалила податковий законопроєкт №8401, який передбачає скасування єдиного податку у 2% з 1 серпня 2023 року
Про це 30 червня повідомив перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Прийняття цього законопроєкту є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.
Зазначається, що "За" проголосували 239 нардепів: 179 - "Слуга народу", "ЄС" та "Батьківщина" - 0, "Платформа за життя та мир" - 20, "За майбутнє" - 4, "Голос" - 8, "Довіра" - 14, "Відновлення України" - 8, позафракційні - 6.
Редакція до другого читання передбачає, що з 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок.
Але, за словами Железняка, законопроєкт врегульовує перехід з 2% ЄП:
- платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;
- новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;
- автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб’єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;
- надати платникам, які в 2023 р. перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно в 2023 р. на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви.
Також з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг. Але є звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО на прифронтових територіях (окрім торгівлі підакцизними товарами).
Крім цього, законом також передбачено:
- "технічний борг" (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року) не враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;
- зберегти право добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій).
- надати можливість ФОП-платникам ЄП без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.
- Верховна Рада України 29 травня проголосувала у другому читанні за проєкт, який спрощує процедуру виведення банків з ринку в умовах воєнного стану.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.73
Купівля 36.73Продаж 37.47
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе