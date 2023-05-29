Рада дозволила націоналізувати банки підсанкційних власників
Верховна Рада України 29 травня проголосувала у другому читанні за проєкт, який спрощує процедуру виведення банків з ринку в умовах воєнного стану
Про це інформує пресслужба ВРУ.
Парламент прийняв у другому читанні проєкт змін до деяких законодавчих актів проєктів №9107-1 щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану.
"Процедуру виведення з ринку банків (націоналізації), що належать підсанкційним особам, виписано так, щоби припинення їх участі у банківській системі держави не заподіяло шкоди інтересам клієнтів банків і їх вкладників", - пояснюють в Раді.
Зокрема, передбачено заборону підсанкційним особам набувати або збільшувати істотну участь в банку та можливість виведення системно важливого банку з ринку за відсутності ознак неплатоспроможності.
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