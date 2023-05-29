Рада дозволила націоналізувати банки підсанкційних власників

Про це інформує пресслужба ВРУ.

Парламент прийняв у другому читанні проєкт змін до деяких законодавчих актів проєктів №9107-1 щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану.

"Процедуру виведення з ринку банків (націоналізації), що належать підсанкційним особам, виписано так, щоби припинення їх участі у банківській системі держави не заподіяло шкоди інтересам клієнтів банків і їх вкладників", - пояснюють в Раді.

Зокрема, передбачено заборону підсанкційним особам набувати або збільшувати істотну участь в банку та можливість виведення системно важливого банку з ринку за відсутності ознак неплатоспроможності.