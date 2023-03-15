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Власники Альфа-Банку й інші кремлівські олігархи мають залишатися під санкціями – звернення

15 березня, 2023 середа
18:28
Суспільство санкції проти Росії

Представники українського та міжнародного громадянського суспільства та академічних кіл звернулися до інституцій ЄС і Великої Британії, які здійснюють нагляд за санкціями

Звернення оприлюднено на сайті Центру протидії корупції

Ініціатори звернення наголосили, що вони обурені нещодавніми випадками зняття санкцій з прокремлівських діячів та їхніх поплічників, а також спробами виключити окремих кремлівських олігархів із санкційних списків та відбілити їхню репутацію.

У зверненні нагадують, що 1 березня голова Фонду боротьби з корупцією Алєксєя Навального у Росії Леонід Волков у статті для Bloomberg запропонував чиновникам ЄС і Великої Британії зняти санкції з деяких кремлівських олігархів. Він сказав, що вважає "прийнятним стимулом для інших російських олігархів порвати з Володимиром Путіним". Також Волков стверджував, що "тільки за наявності стратегії виходу санкції будуть ефективними" і що олігархам, які засуджують війну, "потрібно надати чіткий вибір – зробіть це і це, і санкції будуть зняті". Як приклади таких олігархів, які заслуговують на послаблення санкцій, Волков згадав про мільярдера Михайла Фрідмана та його партнерів по Альфа-Банку – він не вважає, що "вони якимось чином пов’язані з путінським режимом” або "повинні нести відповідальність за його злочини".

"У той час, коли режим, побудований Путіним та олігархами, чинить геноцид, ми вважаємо такі пропозиції та заяви неприйнятними та морально і політично порочними", – наголошено у зверненні.

Підписанти звернення додають: "Україна та її союзники на Заході нічого не винні російським олігархам, натомість ми очікуємо повних репарацій". 

"Якщо олігархи хочуть отримати стратегію відходу від Путіна, вони можуть зробити це прямо зараз, скориставшись наявними програмами захисту свідків або іншими способами легально очиститися від своїх злочинів, скоєних протягом десятиліть пліч-о-пліч з Кремлем. Спроба відбілювання та отримання "опцій" для виходу з-під санкцій для друзів-покровителів не досягне нічого, окрім подальшої дискредитації тих, хто виступає в ролі лобістів олігархів під виглядом антикорупційних активістів", – наголошено у зверненні.

У документі нагадують, що причини, через які кремлівські олігархи з Альфа-Банку потрапили під санкції, "залишаються незмінними й випливають з переважної більшості відкритих джерел, які будь-який розсудливий антикорупційний розслідувач може легко перевірити".

"Ці причини включають близькість до Путіна, його кремлівського оточення та російської розвідки, підрив суверенітету України, фінансування російської оборонної промисловості та стратегічного експорту/торгівлі, відверту корупцію в нафтових угодах, якими особисто керують Путін і Сєчин, численні випадки корпоративного рейдерства, підрив західних інституцій та безпеки, а також атаки на американські, британські та інші ЗМІ, громадянське суспільство та активістів з метою придушення свободи слова та критики", – зазначають представники громадянського суспільства.

Відтак вони закликають Раду Євросоюзу, Суд ЄС, уряд Великої Британії та всі інші відповідні інституції ЄС і Великої Британії, які беруть участь у процесі перегляду санкцій проти Росії:

  • Тримати під санкціями кремлівських олігархів з Альфа-Банку та всіх близьких соратників Путіна до закінчення війни та виплати Росією повних репарацій Україні

  • Публікувати більше інформації про злочини російських олігархів, оскільки ми знаємо, що західні правоохоронні органи мають додаткову інформацію про їхню діяльність, яку досі тримають подалі від очей громадськості

  • Розкрити інформацію про точну суму заморожених активів у кожній країні щодо кожної підсанкційної особи та компанії

  • Розширити санкції проти російських олігархів та прискорити репарації від них на воєнні витрати, відновлення та реконструкцію України

Звернення підтримали такі інституції, як Центр протидії корупції, Міжнародний центр Української Перемоги, Центр аналітичних досліджень та протидії гібридним загрозам, Всеукраїнське об’єднання "Автомайдан", Об’єднаний балтійсько-американський національний комітет (JBANC), США, Трансперенсі Інтернешнл Україна, Фундація DEJURE, European Resilience Initiative Center, Конгрес національних громад України, Асоціація реінтеграції Криму, Freedom for Eurasia, Austria, Kyrgyzstan, Canadian Center for development of democracy in Russia, Stockholm Centre for Eastern European Studies, а також десятки індивідуальних підписантів, серед яких активісти ЦПК, представники громадських організацій, журналісти, політики та інші.

  • Нагадаємо, ще восени Фрідман заявляв про готовність докапіталізувати Альфа-Банку Україна на $1 млрд або ж передати його під контроль держави, на заміну позбавлення санкцій
  • Днями Financial Times написав, що російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен готові продати свої частки в Альфа-Банку за $2,3 млрд своєму давньому діловому партнеру Андрію Косогову, прагнучи звільнитися від санкцій
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