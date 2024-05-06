Росія скинула плануючу авіабомбу на Костянтинівку на Донеччині: поранені четверо цивільних
Вдень 6 травня окупаційна армія РФ здійснила авіаційний обстріл житлової забудови Костянтинівки Донецької області, ймовірно, плануючою авіабомбою, вбивши чотирьох цивільних
Про це повідомляє Донецька облпрокуратура.
Ймовірно, росіяни вдарили плануючим боєприпасом "УМПБ Д-30 СМ". В епіцентрі ураження опинився мікрорайон зі щільною житловою забудовою.
Внаслідок атаки росіян на прифронтове місто четверо цивільних дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Чоловіків віком від 34 до 53 років доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Наразі потерпілим надається кваліфікована допомога, стан одного з них оцінюється як тяжкий.
Від вибуху ворожого снаряду в населеному пункті пошкоджені три багатоквартирні житлові будинки, котельня й автомобіль.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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