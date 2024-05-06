На Харківщині на Великдень від ударів РФ загинула жінка, є поранені

Про це повідомив у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

88-річна жінка загинула в селі Моначівка Кіндрашівскьої громади Куп'янського району. Її тіло виявили під завалами приватного будинку, що загорівся від обстрілу. Крім того, в цьому селі зазнав поранень 34-річний чоловік.

За даними поліції Харківщини, росіяни вдарили по Моначівці авіабомбою ФАБ-1500. Загалом постраждало 16 буднків.

Також у Куп'янському районі через обстріл РФ було поранено чоловіка в селищі Ківшарівка.