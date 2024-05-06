Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На Харківщині на Великдень від ударів РФ загинула жінка, є поранені

На Харківщині на Великдень від ударів РФ загинула жінка, є поранені

6 травня, 2024 понедiлок
06:02
Війна з Росією Су-34
Зміст

У неділю, 5 травня, унаслідок російських ударів по Куп'янському району загинула пенсіонерка, поранено двох чоловіків

Про це повідомив у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

88-річна жінка загинула в селі Моначівка Кіндрашівскьої громади Куп'янського району. Її тіло виявили під завалами приватного будинку, що загорівся від обстрілу. Крім того, в цьому селі зазнав поранень 34-річний чоловік.

За даними поліції Харківщини, росіяни вдарили по Моначівці авіабомбою ФАБ-1500. Загалом постраждало 16 буднків.

Також у Куп'янському районі через обстріл РФ було поранено чоловіка в селищі Ківшарівка.

Теги:
Новини
Україна
Харківщина
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Олаф Шольц
4 травня, 2024 субота
"Це абсолютно ганебно": Шольц розсміявся, коментуючи позицію щодо постачання Україні Taurus
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
5 травня, 2024 неділя
"Цей відсоток населення підтримує також і Путіна": Епіфаній сказав, скільки вірян Московського патріархату лишилося в Україні
Володимир Зеленський
5 травня, 2024 неділя
ISW: оголошення Росією у розшук Зеленського, Порошенка і Павлюка є частиною операції "Майдан-3"
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.34
    Купівля 39.34
    Продаж 39.84
  • EUR
    Купівля 42.17
    Продаж 42.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
5 травня
23:46
Атака шахедів, ЗСУ
Росія запустила ударні БПЛА відразу з кількох напрямків
23:40
На фото: Логотип Євробачення-2024
У Швеції відбулась церемонія відкриття Євробачення-2024
23:16
Фінляндія
Основна мета - підірвати підтримку України: у Фінляндії прокоментували можливі диверсії з боку РФ
23:00
Грузія
Росія втягує Грузію у війну в Україні, - помічник держсекретаря США
22:31
Саміт ЄС, Віктор Орбан
В Угорщині тисячі протестувальників вийшли проти партії Орбана
22:05
Партизани зафіксували перекидання РСЗВ "Град" в окупованому Джанкої
21:58
Ексклюзив
Наталія Гаврилиця
Ми бачимо, що війна в Україні наблизила нас до ЄС, - експрем'єрка Молдови Гаврилиця
21:42
дощь, гроза, парасоля, негода
Можливі дощі та вітер: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на наступний тиждень
21:23
ДТП
На Одещині сталася смертельна ДТП: загинув водій, його 5-річного сина госпіталізували
21:11
Папа Римський Франциск
Швейцарія запросила Папу Римського на український саміт миру
21:03
Ексклюзив
Олександра Матвійчук
"Держава робить взаємосуперечливі кроки щодо мобілізації", - лауреатка Нобелівської премії миру Матвійчук
20:52
Бернард Хілл
Зірка "Титаніку" та "Володаря перснів": помер актор Бернард Хілл
20:48
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
20:35
Оновлено
зливи у Бразилії
Південь Бразилії потерпає від найбільшої в історії повені: 176 загиблих і зниклих безвісти
20:32
Ексклюзив
Олександра Матвійчук. Фото Юлія Вебер з фейсбук-сторінки Олександри
"Коли ми говоримо про байдужість світу, треба згадати про себе", - нобелівська лауреатка премії миру Матвійчук про Сирію та Україну
20:30
Герман Галущенко
Українську електроенергетику зараз рятують сонце й вітер: пояснення від Галущенка
20:21
Оновлено
"Динамо" - "Колос" 5:1 (5 травня 2024 року)
"Динамо" розтрощило "Колос", "Шахтар" розбив "Чорноморця": результати і розклад матчів 27-го туру УПЛ
20:16
Президента США Джо Байдена та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
США відмовляють Ізраїль від штурму Рафаха й призупинили поставки зброї, - Axios
20:08
Сі Цзіньпін прибув до Парижа
Сі Цзіньпін прибув на перемовини до Парижа
20:05
OPINION
Олексій Панич
Аморальна політика завжди історично програє
20:00
Інтерв’ю
Олександра Матвійчук
Українці, які не можуть виплеснути свою злість на росіян, починають виливати її на самих себе, — лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук
19:58
Артилерія ЗСУ
Rheinmetall постачатиме для ЗСУ снаряди дальністю 100 км
19:51
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 103 боєзіткнення. Сили оборони відбили 94 ворожі атаки. 32 - на Бахмутському напрямку
19:25
Оновлено
У Великдень окупанти завдали три удари КАБами по центру Харкова
На Великдень росіяни двічі вдарили по Харкову: травмовано 15 людей
19:22
Ева Зайончковська-Гернік
"Переплутала виборчу кампанію з сайтом знайомств": кандидатку від Польщі на вибори до Європарламенту розкритикували за фото
19:04
Оновлено
обстріл, ППО
Росіяни обстріляли Куп'янщину: під завалами загинула жінка
18:50
Інтерв’ю
Валентина Ковальська
"Середовище вільних людей на чолі з Іваном": згадки подруги родини Миколайчуків Ковальської про осередок українського "поетичного кіно"
18:32
Інтерв’ю
Тимур Іванов, Володимир Путін та Сергій Шойгу (зліва - направо)
Є всі ознаки, що Путін готується до великого наступу, на який у нього немає достатньо сил, - політолог Морозов
18:26
Оновлено
Росіяни атакували на Великдень Полтавщину: поцілили елеватор
18:26
Німеччина уряд
У Німеччині міністр уперше підтримав повернення до України військовозобов'язаних
18:07
OPINION
Юрій Бутусов
Чи буде Рада підприємців захищати підприємців?
18:00
Аналітика
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
Максимум до вступу у НАТО: що таке безпекові угоди, з ким і чому Київ їх підписує
17:31
У Черкасах розмалювали один із соборів московського патріархату
"Приємно святити паски в осередку ФСБ?" У Черкасах на вході до храму Московського патріархату лишили написи та листівки
17:00
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін та Джо Байден
США порушили ще одні червоні лінії РФ, але роблять це обережно, щоб не розлютити Путіна, - дипломат Брайза
16:59
Росіяни завдали удару по Слов'янській ТЕС 5 ракетами
Ворог поцілив у Слов'янську ТЕС на Донеччині 5 ракетами: наслідки
16:45
Естонія
Слід готуватися до того, щоб заблокувати Росію у Балтійському морі, - командувач ВМС Естонії
16:36
суспільство
"Прилетить туди - нічого страшного". Одеська поліцейська потрапила в скандал, прокоментувавши в соцмережах чергування на Великдень
16:35
У Німеччині відбулась акція протесту проти виступу пропутінської оперної співачки Анни Нетребко
У Німеччині відбулась акція протесту проти виступу пропутінської оперної співачки Анни Нетребко
16:30
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни намагаються посилювати штурмові дії в Часовому Яру: пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков 
16:14
Al Jazeera заборонили працювати в Ізраїлі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV