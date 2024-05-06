На Харківщині на Великдень від ударів РФ загинула жінка, є поранені
У неділю, 5 травня, унаслідок російських ударів по Куп'янському району загинула пенсіонерка, поранено двох чоловіків
Про це повідомив у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
88-річна жінка загинула в селі Моначівка Кіндрашівскьої громади Куп'янського району. Її тіло виявили під завалами приватного будинку, що загорівся від обстрілу. Крім того, в цьому селі зазнав поранень 34-річний чоловік.
За даними поліції Харківщини, росіяни вдарили по Моначівці авіабомбою ФАБ-1500. Загалом постраждало 16 буднків.
Також у Куп'янському районі через обстріл РФ було поранено чоловіка в селищі Ківшарівка.
- Раніше повідомлялося, що на Великдень РФ ударила керованими авіабомбами по центру Харкова, через що постраждали щонайменше 15 людей.
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