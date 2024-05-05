На Великдень росіяни вже вдруге вдарили по Харкову: в середмісті поранено 7 людей
У неділю, 5 травня, росіяни вдарили КАБом по середмістю Харкова. Пошкоджено інфраструктуру, 7 людей поранено
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
За його словами, вибухи пролунали близько 14:17.
Згодом міський голова повідомив про влучання житловому сектору у середмісті Харкова. Спершу було відомо про 2 поранених. Згодом їхня кількість зросла до 5.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що приліт стався по Шевченківському району.
За попередньою інформацією, пошкоджено інфраструктуру.
"Медики надають допомогу пʼятьом постраждалим, які отримали ураження уламками скла", - написав він згодом, додавши, що, ймовірно, удар був завданий КАБом.
Пізніше стало відомо про влучання у приватний будинок, унаслідок чого поранено 2 людини, інформує Терехов.
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У ніч з 4 на 5 травня російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. У Харкові внаслідок влучання "шахеда" є постраждалі, зокрема, дитина. У Дніпропетровській області виникли руйнування.
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