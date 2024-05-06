Росіяни заохочують випускників з ТОТ до навчання у військовому інституті в РФ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що окупанти заохочують на українських ТОТ випускників місцевих шкіл до навчання на факультеті тилу російської федеральної державної казенної освітньої установи "Пермський військовий інститут військ національної гвардії РФ".

"Така активна кампанія підтверджує брак кадрів в органах та структурах "головного управління федеральної служби військ національної гвардії РФ" по ДНР, ЛНР, тимчасово окупованій Запорізькій та Херсонській областях", - підкреслює ЦНС.

Відповідно до інформації українського підпілля, укомплектованість такої "структури" на вищеперелічених ТОТ становить щонайбільше 20%. Через це окупанти заохочують українських 11-класників до навчання в інституті національної гвардії, аби виховати з них своїх послідовників.