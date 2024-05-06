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Росіяни заохочують випускників з ТОТ до навчання у військовому інституті в РФ, - Спротив

6 травня, 2024 понедiлок
16:59
Війна з Росією солдати РФ
Зміст

Російські загарбники активізували свій відбір українських 11-класників з тимчасово окупованих територій для подальшого навчання у російських вищих військових та міліцейських закладах освіти, зокрема - у військовому інституті на території РФ

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що окупанти заохочують на українських ТОТ випускників місцевих шкіл до навчання на факультеті тилу російської федеральної державної казенної освітньої установи "Пермський військовий інститут військ національної гвардії РФ".

"Така активна кампанія підтверджує брак кадрів в органах та структурах "головного управління федеральної служби військ національної гвардії РФ" по ДНР, ЛНР, тимчасово окупованій Запорізькій та Херсонській областях", - підкреслює ЦНС.

Відповідно до інформації українського підпілля, укомплектованість такої "структури" на вищеперелічених ТОТ становить щонайбільше 20%. Через це окупанти заохочують українських 11-класників до навчання в інституті національної гвардії, аби виховати з них своїх послідовників.

  • 22 березня повідомлялось, що російські загарбники агітують випускників інтернатів тимчасово окупованих територій України вступати на навчання в академії "слідчого комітету" у містах РФ.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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