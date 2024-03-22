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Росіяни агітують сиріт з ТОТ навчатися в академіях "слідчого комітету" РФ, - Спротив

22 березня, 2024 п'ятниця
14:54
Війна з Росією росія прапор занепад

Російські загарбники агітують випускників інтернатів тимчасово окупованих територій України вступати на навчання в академії "слідчого комітету" у містах РФ

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Відомчі академії репресивного апарату РФ, а саме слідчого комітету, агітують випускників інтернатів з тимчасово окупованих територій вступати на безкоштовне навчання", - зазначають у ЦНС.

Академії розташовані у Москві та Санкт-Петербурзі. Також філія закладу знаходиться й у тимчасово окупованому Луганську. Після навчання загарбники обіцяють сиротам розподілення в різні області Росії.

"Тобто, спочатку росіяни вбили або закатували чи викрали батьків, а потім пропонують дитині стати гестапівцем на службі режиму. Це і є типова колоніальна політика геноциду, в якій ворог виховує яничар", - резюмують у повідомленні.

  • 21 березня повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України вивідують інформацію у місцевих різними шляхами. Зокрема, співробітники ФСБ збирають дані в українців під виглядом таксистів.
Теги:
Україна
Росія
Луганськ
окуповані території
окупанти
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