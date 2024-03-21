Росіяни на ТОТ збирають інформацію під виглядом цивільних, зокрема через роботу в таксі, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що на ТОТ діє агентурна мережа росіян, мета якої - збирати дані про мешканців, які можуть надавати інформацію про окупантів Силам оборони України.

"Зафіксовані випадки збирання даних щодо українців працівниками таксі, які перебувають на службі у ФСБ", - йдеться в повідомленні.

Вороги також під виглядом цивільних мешканців працюють на ринках: вони провокують українців на розмови, щоб знайти "нелояльних".