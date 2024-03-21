Росіяни на ТОТ збирають інформацію під виглядом цивільних, зокрема через роботу в таксі, - Спротив
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України вивідують інформацію у місцевих різними шляхами. Зокрема, співробітники ФСБ збирають дані в українців під виглядом таксистів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що на ТОТ діє агентурна мережа росіян, мета якої - збирати дані про мешканців, які можуть надавати інформацію про окупантів Силам оборони України.
"Зафіксовані випадки збирання даних щодо українців працівниками таксі, які перебувають на службі у ФСБ", - йдеться в повідомленні.
Вороги також під виглядом цивільних мешканців працюють на ринках: вони провокують українців на розмови, щоб знайти "нелояльних".
- 19 березня повідомлялося, що російські загарбники прослуховують приватні розмови у публічних місцях та телефоном мешканців тимчасово окупованих територій України з метою виявити "нелояльне" населення.
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