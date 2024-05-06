Суддя пригрозив Трампу ув’язненням за чергове порушення наказу у справі про підкуп порнозірки

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок, 6 травня, суддя в Нью-Йорку заявив, що в 10-й раз оштрафує Трампа за неповагу до суду та порушення наказу про мовчання, і попередив, що розгляне можливість ув’язнити його за будь-які подальші порушення.

Суддя Хуан Мерчан сказав, що дев’ять штрафів у розмірі $1 тис., які він наклав на цю мить, здається, не стримують Трампа від порушення наказу про заборону публічних коментарів про присяжних, свідків і сім’ї судді та прокурорів.

Мерчан сказав, що вважає тюремне ув’язнення "справді останнім засобом" з багатьох причин, включаючи зрив судового процесу, політичні наслідки ув’язнення кандидата в президенти перед виборами та надзвичайні проблеми безпеки, пов’язані з ув’язненням експрезидента з довічною таємницею.

Він заявив, що "постійне, навмисне" порушення Трампом наказу про мовчання прирівнюється до "прямого нападу на верховенство права".

"Я не хочу запроваджувати тюремне ув'язнення і зробив усе можливе, щоб уникнути цього. Але я це зроблю, якщо буде потрібно", — сказав Мерчан.

Закон Нью-Йорка дозволяє штрафувати до 1000 доларів США або застосовувати тюремне ув'язнення до 30 днів за порушення судового розпорядження.