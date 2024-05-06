Суддя пригрозив Трампу ув’язненням за чергове порушення наказу у справі про підкуп порнозірки
Експрезидент США Дональд Трамп вкотре порушив наказ суду про заборону коментувати судовий процес про підкуп порнозірки, тому суддя пригрозив йому ув’язненням
Про це повідомляє Reuters.
У понеділок, 6 травня, суддя в Нью-Йорку заявив, що в 10-й раз оштрафує Трампа за неповагу до суду та порушення наказу про мовчання, і попередив, що розгляне можливість ув’язнити його за будь-які подальші порушення.
Суддя Хуан Мерчан сказав, що дев’ять штрафів у розмірі $1 тис., які він наклав на цю мить, здається, не стримують Трампа від порушення наказу про заборону публічних коментарів про присяжних, свідків і сім’ї судді та прокурорів.
Мерчан сказав, що вважає тюремне ув’язнення "справді останнім засобом" з багатьох причин, включаючи зрив судового процесу, політичні наслідки ув’язнення кандидата в президенти перед виборами та надзвичайні проблеми безпеки, пов’язані з ув’язненням експрезидента з довічною таємницею.
Він заявив, що "постійне, навмисне" порушення Трампом наказу про мовчання прирівнюється до "прямого нападу на верховенство права".
"Я не хочу запроваджувати тюремне ув'язнення і зробив усе можливе, щоб уникнути цього. Але я це зроблю, якщо буде потрібно", — сказав Мерчан.
Закон Нью-Йорка дозволяє штрафувати до 1000 доларів США або застосовувати тюремне ув'язнення до 30 днів за порушення судового розпорядження.
- Суддя оштрафував колишнього президента США Дональда Трампа на $9 тис. та погрожує ув'язненням за неповагу до суду у справі про махінації та підкуп порнозірки.
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