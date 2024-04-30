Суддя оштрафував Трампа на $9 тис. під час розгляду справи про махінації та підкуп порнозірки
Суддя оштрафував колишнього президента США Дональда Трампа на $9 тис. та погрожує ув'язненням за неповагу до суду у справі про махінації та підкуп порнозірки
Про це повідомляє Reuters.
Суддя Хуан Мерчан, який оштрафував Трампа, в письмовому розпорядженні заявив, що штрафу може бути недостатньо, щоб стримати "багатого бізнесмена, який став політиком" і поскаржився, що не має повноважень, аби накласти вищий штраф.
"Цим підсудний попереджається про те, що суд не допускатиме навмисних порушень своїх законних розпоряджень і, якщо це буде необхідно та доцільно за обставин, він призначить покарання у вигляді позбавлення волі", - написав Мерчан.
Суддя оштрафував Трампа на $1 тис. за кожен з дев'яти дописів, які, за його словами, порушили наказ не критикувати свідків чи інших учасників судового процесу. Прокуратура відзначила як можливі порушення 10 дописів.
Дописи були опубліковані з 10 по 17 квітня у соцмережі Трампа Truth Social та включали статтю, в якій його колишнього адвоката Майкла Коена назвали "серійним брехуном".
Мерчан відкинув аргумент Трампа про те, що його не можна притягнути до відповідальності за репости матеріалів, які він сам не написав.
На слуханнях у четвер суддя вирішить, чи застосовувати додаткові покарання за інші заяви.
Також він наказав Трампу видалити заяви зі свого облікового запису в Truth Social і вебсайту своєї кампанії.
Своєю чергою Трамп заявляє, що "розпорядження про кляп" порушує його права на свободу слова.
- 26 березня суд у Нью-Йорку заборонив експрезиденту США Дональду Трампу публічно озвучувати коментарі щодо свідків, прокурорів, співробітників суду та присяжних у майбутньому кримінальному процесі щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель.
- 15 квітня розпочався відбір присяжних у судовому процесі над експрезидентом США Дональдом Трампом у цій же справі. 18 квітня – присяжних обрали.
- 23 квітня повідомлялось, що у Нью-Йорку розпочався судовий процес за участю 12 присяжних над експрезидентом Дональдом Трампом у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році.
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