Суддя оштрафував Трампа на $9 тис. під час розгляду справи про махінації та підкуп порнозірки

Про це повідомляє Reuters.

Суддя Хуан Мерчан, який оштрафував Трампа, в письмовому розпорядженні заявив, що штрафу може бути недостатньо, щоб стримати "багатого бізнесмена, який став політиком" і поскаржився, що не має повноважень, аби накласти вищий штраф.

"Цим підсудний попереджається про те, що суд не допускатиме навмисних порушень своїх законних розпоряджень і, якщо це буде необхідно та доцільно за обставин, він призначить покарання у вигляді позбавлення волі", - написав Мерчан.

Суддя оштрафував Трампа на $1 тис. за кожен з дев'яти дописів, які, за його словами, порушили наказ не критикувати свідків чи інших учасників судового процесу. Прокуратура відзначила як можливі порушення 10 дописів.

Дописи були опубліковані з 10 по 17 квітня у соцмережі Трампа Truth Social та включали статтю, в якій його колишнього адвоката Майкла Коена назвали "серійним брехуном".

Мерчан відкинув аргумент Трампа про те, що його не можна притягнути до відповідальності за репости матеріалів, які він сам не написав.

На слуханнях у четвер суддя вирішить, чи застосовувати додаткові покарання за інші заяви.

Також він наказав Трампу видалити заяви зі свого облікового запису в Truth Social і вебсайту своєї кампанії.

Своєю чергою Трамп заявляє, що "розпорядження про кляп" порушує його права на свободу слова.