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У Новій Зеландії врятували понад 30 китів, які викинулися на берег

Катерина Єсікова
26 листопада, 2024 вiвторок
09:24
Світ У Новій Зеландії врятували понад 30 китів

У неділю, 24 листопада, на півночі Нової Зеландії було врятовано зграю з понад 30 китів-лоцманів, які викинулися на мілину

Зміст

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що ситуація сталася на пляжі Руакака поблизу Вангареї на півночі Нової Зеландії.

Департамент охорони навколишнього середовища (DOC) повідомив, що більшість з китів були врятовані й вони вийшли в море, але троє дорослих гринд і одне дитинча загинули. Інших китів змогли підняти на простирадлах та віднести до води.

Рятувальну операцію очолила місцева група маорі Патухаракеке, до якої приєдналася влада та інші представники громадськості.

ВВС зазначає, що викидання китів на берег є незрозумілим природним явищем, а Нова Зеландія посідає одне з перших місць у світі за частотою цього явища.

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