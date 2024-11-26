У Новій Зеландії врятували понад 30 китів, які викинулися на берег

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що ситуація сталася на пляжі Руакака поблизу Вангареї на півночі Нової Зеландії.

Департамент охорони навколишнього середовища (DOC) повідомив, що більшість з китів були врятовані й вони вийшли в море, але троє дорослих гринд і одне дитинча загинули. Інших китів змогли підняти на простирадлах та віднести до води.

Рятувальну операцію очолила місцева група маорі Патухаракеке, до якої приєдналася влада та інші представники громадськості.

ВВС зазначає, що викидання китів на берег є незрозумілим природним явищем, а Нова Зеландія посідає одне з перших місць у світі за частотою цього явища.