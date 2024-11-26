Радник Трампа Епштейн просив у потенційних кандидатів на посади в новому кабінеті виплати за адвокатування перед президентом, - CNN

Про це інформує CNN, посилаючись на джерела, знайомі з результатами внутрішнього розслідування.

Вказано, що адвокати Трампа провели внутрішнє розслідування щодо звинувачень у сторону Епштейна у спробі отримати фінансову вигоду від свого впливу на Трампа та інших осіб, пов'язаних з ним. Зокрема, він нібито вимагав оплату в обмін на просування кандидатів на посади в адміністрації або знайомства з працівниками нового кабінету. За словами джерел, в одному з випадків Епштейн вимагав за свої послуги до 100 тис. доларів на місяць.

Адвокати попередньо висловили рекомендацію усунути радника з оточення Трампа та структур, які з ним пов'язані. Джерела вказують, що перехідна команда прислухається до цієї рекомендації.

Своєю чергою Епштейн усе заперечив.

"Для мене велика честь працювати на президента Трампа і з його командою. Ці фейкові заяви є неправдивими і наклепницькими і не відволікатимуть нас від того, щоб зробити Америку знову великою", - заявив він.

Згодом на ситуацію відреагував Трамп. Він заявив, що не схвалює практику, коли співробітники вимагають кошти за консультації для людей, які шукають роботу в адміністрації.

"Ніхто не може обіцяти жодної підтримки чи номінації, окрім мене. Я приймаю ці рішення самостійно, і крапка", - наголосив він.