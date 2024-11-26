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Армія РФ за добу втратила 1480 військових, 20 бронемашин і 72 безпілотники
Протягом доби 25 листопада російська окупаційна армія втратила в Україні 1480 військових, 20 бойових броньованих машин, 6 танків і 72 безпілотники
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 733 830 (+1480) осіб
- танків ‒ 9435 (+6) од.
- бойових броньованих машин ‒ 19 256 (+20) од.
- артилерійських систем – 20 806 (+19) од.
- РСЗВ – 1254 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 1004 (+0) од.
- літаків – 369 (+0) од.
- гелікоптерів – 329 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 552 (+72) од.
- крилатих ракет ‒ 2765 (+1) од.
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.
- підводних човнів - 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 042 (+94) од.
- спеціальної техніки ‒ 3683 (+2) од.
Дані уточнюються.
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