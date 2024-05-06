Естонія оголосила московський патріархат інститутом, що підтримує агресію РФ
Естонський парламент оголосив московський патріархат інститутом, який підтримує російську агресію, та засудив його дії, які виправдовують розв’язану РФ війну проти України
Про це повідомляє ERR.
Відповідну заяву підтримали 75 депутатів, тоді як 8 виступили проти.
У документі парламенту Естонії йдеться, що патріарх Кіріл з 2022 року публічно підтримує російську агресію проти України, а як інструмент пропаганди війни використовує ідеологію "руского міра", "за допомогою якої знищуються останні прояви демократії в Росії, мілітаризується російське суспільство і виправдовується агресія, з метою розширити Російську Федерацію на всі території, що історично перебували під впливом Росії, в тому числі на Україну".
Заява підкреслює, що організація "Всесвітній російський народний собор", створена під егідою РПЦ у березні та яку очолює патріарх Кіріл, ухвалила програмний документ - "Сьогодення і майбутнє російського світу". Відповідно до нього, війна РФ проти України є "священною", а сфера впливу Російської Федерації поширюється за межі колишньої Російської імперії.
"Заклики московського патріархату приховують у собі загрозу безпеці та існуванню Естонії, зокрема пряму загрозу громадському та конституційному порядку в Естонії", - додають у парламенті.
Водночас уряд Естонії закликав міжнародну громадськість перешкоджати ворожій діяльності МП з надання зловмисного впливу.
- 3 травня повідомлялось, що в Україні продовжують свою діяльність 8097 церков, які належать до московського патріархату, найбільше з них розташовані в Донецькій області - 683.
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