Естонія оголосила московський патріархат інститутом, що підтримує агресію РФ

Про це повідомляє ERR.

Відповідну заяву підтримали 75 депутатів, тоді як 8 виступили проти.

У документі парламенту Естонії йдеться, що патріарх Кіріл з 2022 року публічно підтримує російську агресію проти України, а як інструмент пропаганди війни використовує ідеологію "руского міра", "за допомогою якої знищуються останні прояви демократії в Росії, мілітаризується російське суспільство і виправдовується агресія, з метою розширити Російську Федерацію на всі території, що історично перебували під впливом Росії, в тому числі на Україну".

Заява підкреслює, що організація "Всесвітній російський народний собор", створена під егідою РПЦ у березні та яку очолює патріарх Кіріл, ухвалила програмний документ - "Сьогодення і майбутнє російського світу". Відповідно до нього, війна РФ проти України є "священною", а сфера впливу Російської Федерації поширюється за межі колишньої Російської імперії.

"Заклики московського патріархату приховують у собі загрозу безпеці та існуванню Естонії, зокрема пряму загрозу громадському та конституційному порядку в Естонії", - додають у парламенті.

Водночас уряд Естонії закликав міжнародну громадськість перешкоджати ворожій діяльності МП з надання зловмисного впливу.