У Повітряних силах назвали єдиний спосіб протидії російським КАБам та ФАБам

Про це він заявив в етері Еспресо

"Якщо ми говоримо про ФАБ-1500, яким росіяни атакували Харків. то, ймовірно, тут мова йде про перероблений КАБ. Окупанти застосовують КАБи 250 кг та 500 кг. ФАБ-1500 важить 1,5 тону. Тобто, це майже теж саме, що скинути легковий автомобіль. Такі цілі дуже складно збивати. Оскільки чим важча бомба, тим менша дистанція її польоту. Втім, і таку бомбу важко запускати й прицільність її дуже низька", - пояснив Євлаш.

Речник наголосив, що у Повітряних силах роблять все можливе, щоб не підпускати російські літаки до повітряного простору України

"Найефективніший спосіб боротьби з ФАБами та КАБами - знищувати носії. Оскільки в росіян досить багато фугасних авіаційних бомб, які вони також переробляють в керовані авіабомби. Ми маємо розуміти, що в умовах дефіцитного ППО найефективніший спосіб це знищувати ворожі Су-34 та Су-35. які є носіями КАБів. Саме ці літаки прикривають ті, які скидають ці бомби. Ми не можемо допустити ситуації, як це було на початку вторгнення. Коли їхні літаки досить вільно почувались у повітрі", - додав він.