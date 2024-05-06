У ЄС створюють орган для нагляду за месенджером telegram
У Європейському Союзі функціонуватиме орган для регулювання роботи месенджера telegram: ним стане Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (BIPT)
Про це повідомляє De Standaard.
Зазначено, що Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій буде стежити за реакцією месенджера на незаконний контент, зокрема на Telegram-канали, які поширюють інформацію про торгівлю зброєю, заклики до насильства чи скоординовані дії проти біженців.
"Припустимо, що хтось у Нідерландах є в каналі Telegram, який закликає до насильства проти синагоги чи мечеті, і надсилає звіт у Telegram, але виявляє, що з ним нічого не роблять. Він або вона може подати скаргу в BIPT", - пояснює Матіас Вермюлен з офісу з прав даних AWO.
Він зауважив, що нагляд за месенджером є непростою роботою, оскільки "Telegram — це платформа, яка найменше співпрацює з урядами, і, порівняно з іншими додатками, тут можливо багато чого".
За словами прессекретаря Бельгійського інституту поштових послуг і телекомунікацій Джиммі Смедтса, BIPT наразі очікує свого офіційного призначення як регулятора.
Видання додає, що нагляд за Telegram Бельгія отримала згідно з Європейським законом про цифрові послуги (DSA). Такий набір правил ЄС набрав чинності в лютому, а його метою є надання країнам Євросоюзу більшого контролю над соціальними мережами та іншими онлайн-сервісами, зокрема завдяки контролю за тим, як вони модерують контент. Telegram призначив бельгійську компанію EDSR своїм представником у Європі, тому BIPT отримав юрисдикцію у здійсненні нагляду.
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