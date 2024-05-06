Росіяни розганяють фейк про пошук заміни Зеленському в Україні: у ГУР пояснили, для чого
Російські пропагандисти з посиланням на службу зовнішньої розвідки РФ заявили, що США нібито шукають заміну президентові України Володимиру Зеленському
Про це зокрема написало агентство РИА Новости.
"Відповідні контакти встановлено з лідером партії "Європейська Солідарність" Порошенком і мером Києва Кличком. Негласна робота ведеться з керівником Офісу президента України Єрмаком, колишнім головнокомандувачем ЗСУ Залужним і ексспікером Верховної Ради Разумковим", - нібито повідомили пропагандистам у службі зовнішньої розвідки РФ.
За їхніми словами, в разі погіршення ситуації на фронті всі воєнні невдачі спишуть на Зеленського, а його самого замінять на одного з вищеперерахованих діячів.
Що кажуть у ГУР
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі NV назвав подібні заяви частиною спецоперації Кремля "Майдан-3".
"Усе йде за планом реалізації тієї операції, яку росіяни назвали для себе "Майдан-3". Одна зі складових цієї операції - це робота з делегітимізації української влади, воєнно-політичного керівництва. І всі ці дії лягають у цю канву", — сказав Юсов.
Представник ГУР підкреслив, що до таких публікацій не варто ставитися серйозно.
"Нікого особливо не цікавить явна маразматичність цих повідомлень. Звичайно, за ними нічого не стоїть", - резюмував він.
- Про спецоперацію "Майдан-3" президент Володимир Зеленський говорив у листопаді 2023 року. За його словами, метою росіян є усунення його від влади.
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