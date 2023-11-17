"Майдан-3": Зеленський заявив, що РФ готує кампанію з дезінформації з метою перевороту в Україні

Про це пише Bloomberg.

"У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів", - сказав Зеленський, описуючи план дезінформації, відомий як "Майдан-3".

Лідер держави зазначив, що кінцевою метою росіян є його усунення з посади.

Читайте також: Про російські спецслужби та "Майдан-3".

"Майдан для них - це переворот, тому операція зрозуміла", - сказав Зеленський.