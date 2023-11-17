"Майдан-3": Зеленський заявив, що РФ готує кампанію з дезінформації з метою перевороту в Україні
Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" усередині країни, щоб, зрештою, усунути президента. Так, вони планують створити кампанію з дезінформації
Про це пише Bloomberg.
"У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів", - сказав Зеленський, описуючи план дезінформації, відомий як "Майдан-3".
Лідер держави зазначив, що кінцевою метою росіян є його усунення з посади.
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"Майдан для них - це переворот, тому операція зрозуміла", - сказав Зеленський.
- Російські пропагандисти просувають фейкові сюжети, що український контрнаступ виявився лише ІПСО.
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