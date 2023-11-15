Ціль — повна дестабілізація суспільно-політичного, соціального та військового сектора в Україні.

Кодова робоча назва операції - "Майдан-3". Термін проведення кампанії — листопад-грудень 2023 року. Куратор — експрем'єр-міністр РФ, нині — перший заступник голови АП РФ Сергій Кірієнко. Ідеолог — вже дещо призабутий Владислав Сурков. Він же - "хрещений батько" так званої "Новоросії"...

Масштаби проведення спецоперації — не лише Україна, а весь світ, де спецслужби РФ мають власну резидентуру, агентуру та використовують наосліп "корисних ідіотів"... Головна методичка ІПСО — викликати серед українців паніку та зневіру. Нацькувати суспільство на військових, військових на політиків, політиків на звичайних громадян.

Далі — детально по позиціях плану РФ, про "наративи", які вони поширюватимуть:

1. "Безперспективність" боротьби та опору агресії РФ. Через власну агентуру та "корисних ідіотів" росіяни активно розганяють частину реально проблемних тем, серед яких — корупція, "зупинка допомоги" від західних партнерів, "неефективність" політкерівництва та "загальна втома" від війни.

2. Росіяни знову повернулися до свого давно перевіреного ІПСО-прийому — мовна ворожнеча, розпалювання ненависті поміж українцями, які говорять українською та російською. І це, як не дивно, — знову працює. Подивіться хоча б останні мовні "с*ачі" (не люблю це слово) у Facebook.

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3. Російські спецслужби найближчим часом планують організацію та проведення одразу в кількох містах України низки вуличних "мирних" акцій, спрямованих на нагнітання зневіри та стресового стану звичайних громадян. Нагадаю, всі вуличні акції під час воєнного стану — заборонені Законом.

4. Окрема позиція — дискредитація та зрив процесу мобілізації. Поширення відеосюжетів про начебто "побиття" призовників. Використання з цією метою рідних та близьких українських військових, блокування процесу обмінів полоненими.

5. Інформаційна атака проти воєнно-політичного керівництва країни як в Україні, так і на міжнародних інформаційних майданчиках. Поширення наративу про "провал контрнаступу" та "провину" у цьому вищого військового керівництва. Для цього росіяни планують "розконсервувати" деяких несподіваних агентів впливу — експертів, політиків, лідерів громадської думки з так званого націонал-патріотичного табору.

6. Головна ставка в поширенні інформаційної атаки росіян робиться на мережу Телеграм, яка стала вельми популярною в Україні, хоча, імовірно, може контролюватися напряму російськими спецслужбами. На Телеграм, за інформацією джерел, вже виділено понад 230 млн $. Це — найдорожча кампанія РФ, починаючи з 2014 року та Революції Гідності, яку росіяни намагалися максимально дискредитувати, витрачаючи на це десятки мільйонів доларів. Але — програли.

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7. Найнебезпечніше. Спецслужби РФ готують серію замахів одразу на кількох українських високопосадовців, для чого будуть використані кілька терористичних груп найманців-виконавців. Дехто з них вже перебуває на території України. В разі "успіху" терактів російські ЗМІ "розганятимуть" тези про "неспроможність" української влади захистити на лише пересічних громадян, але й саму себе. При чому подібні замахи росіяни планують видати за суто "внутрішньоукраїнські розбірки".

8. Свого "апогею" спецоперація росіян має досягнути на 21 листопада — Дені гідності та свободи. На думку Суркова та Кірієнка, — це "додасть" подіям "символізму"... Водночас росіяни планують посилити власні ракетні атаки на українську цивільну інфраструктуру...

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Висновок

Листопад-грудень — це традиційно найдепресивніші місяці кожного року. Дуже мало сонця та тепла. Багато — дощу та вітру. Психоемоційний стан більшості людей саме в цей період — максимально наближений до гіпернервового. Чим і хочуть скористатися росіяни.

Що робити нам? Менше піддаватися на провокації. Менше сваритися. Менше ділити себе за мовною, політичною, соціальною, національною, релігійною чи будь-якими іншими ознаками. Довіряти лише перевіреним джерелам інформації. І завжди пам'ятати — будь-яка наша внутрішня сварка чи конфлікт — це найцінніший подарунок для ворога! Лише в єдності — сила та запорука майбутньої перемоги.

Ну, а за все інше мають взятися українські спецслужби. Їхня задача — максимально швидко виявити та нейтралізувати усі російські "консерви", ворожу резидентуру та агентуру, а також провести доступну "роз'яснювальну роботу" з усіма нашими доморощеними "корисними ідіотами", яких росіяни часто використовують навмання, і яких останнім часом стає все більше...

Джерело

Про автора. Єгор Чечеринда, офіцер ЗСУ, журналіст, телеведучий

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