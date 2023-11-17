Росія запустила фейк, що контрнаступ ЗСУ - це лише ІПСО
Російські пропагандисти просувають фейкові сюжети, що український контрнаступ виявився лише ІПСО
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Контрнаступ ЗСУ був не реальними військовими діями, а психологічною операцією, спрямованою на дезінформацію РФ", - пишуть російські телеграм-канали з посиланням на сюжет, нібито знятий телеканалом "1+1".
Насправді українські медіа не випускали такий сюжет. Російські пропагандисти змонтували його з різних матеріалів. До прикладу, кадри з українськими військовими та технікою взяли з відео Falcon Studio, що вийшло ще у грудні 2015 року. А зображення з чоловіком у капюшоні – кадри з кліпу російського співака.
"Подібними фейками Росія намагається знецінити досягнення Сил оборони України в ході контрнаступу, але насправді Кремль боїться його продовження", - наголошує SPRAVDI.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 15 листопада.
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