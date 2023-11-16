"Українських дітей почали агітувати за Залужного": добірка російських фейків за 15 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 15 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Колишній український політик, зрадник і колаборант І. Дімітрієв у своєму TG-каналі написав: "Просування Залужного як нового лідера України дивним чином відповідає українській традиції".

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Українські неонацисти не припиняють використовувати терористичні методи".

Маніпуляція: Російський TG-канал "Укропский Фреш" написав: "Українських дітей почали агітувати за Залужного. У конфлікт між президентом України й головкомом ЗСУ почали долучатися звичайні українці, зокрема діти".