"Українських дітей почали агітувати за Залужного": добірка російських фейків за 15 листопада
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 15 листопада
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 15 листопада росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Колишній український політик, зрадник і колаборант І. Дімітрієв у своєму TG-каналі написав: "Просування Залужного як нового лідера України дивним чином відповідає українській традиції".
Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Українські неонацисти не припиняють використовувати терористичні методи".
Маніпуляція: Російський TG-канал "Укропский Фреш" написав: "Українських дітей почали агітувати за Залужного. У конфлікт між президентом України й головкомом ЗСУ почали долучатися звичайні українці, зокрема діти".
- Ворожі ресурси поширювали діпфейк з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який нібито закликав до держперевороту.
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