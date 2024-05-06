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Представниця Ізраїлю на Євробаченні Еден Голан заявила, що стикалася з антисемітизмом, коли жила в Росії

6 травня, 2024 понедiлок
17:34
Культура На фото: Еден Голан - представниця Ізраїлю на Євробаченні-2024
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Учасниця пісенного конкурсу від Ізраїлю Еден Голан поділилась, що, живучи в Росії, потерпала від цькувань, повʼязаних з єврейським походженням

Про це вона сказала в інтервʼю Daily Mail.

20-річна ізраїльська співачка Еден Голан цього року представлятиме свою країну на пісенному конкурсі в Мальме. Артистка народилася в місті Кфар-Сава, центральний Ізраїль, утім у 6-річному віці разом з батьками переїхала до Москви.

Живучи в Росії, вона здобула освіту в британській міжнародній школі. Вона сподівалася, що інтерес до художньої гімнастики з трьох років підштовхне її до Олімпійських ігор, але все змінилося під час сімейного відпочинку в Таїланді, коли їй було дев’ять років. Група музикантів, які розважали гостей у фоє готелю, запропонували їй приєднатися до них на сцені та взяти мікрофон. 

Уперше на серйозну сцену вона вийшла у 2014 році, у віці десяти років, коли взяла участь російському телевізійному шоу. Наступного року вона була представницею Росії на дитячому Євробаченні, де посіла п’яте місце.

Але саме в російській дитячій версії телевізійного реаліті-шоу "Голос" у 2018 році вона привернула увагу російських продюсерів, які запросили Еден до жіночого попгурту The Cosmos Girls, у якому вона працювала протягом двох років.

Утім час, проведений у Росії, викликає в неї неоднозначні емоції. На початку музичної кар’єри в Москві вона зазнавала проявів антисемітизму. 

"Я завжди почувалася там аутсайдеркою, наче ніколи не була частиною їхнього світу. Одного разу мені сказали змінити своє єврейське ім’я: "З цим ім’ям далеко не заїдеш". Дехто з дітей у моїй школі малював на дошці емодзі-какашку біля слова "євреї", - пригадала співачка.

Сім’я Еден завжди мала на меті одного дня повернутися до Ізраїлю, і вторгнення Росії в Україну стало каталізатором. Ізраїль — єдине місце, де вони по-справжньому почувалися як вдома.

"Це тепло людей. Ніби вся країна — це твоя родина. Я сумувала за цим відчуттям", — додала вона.

Ізраїльсько-палестинський конфлікт і Євробачення-2024

Пропалестинські активісти, які хочуть, щоб Ізраїль не брав участі в пісенному конкурсі, оголосили масові мітинги в центрі Мальме, за кілька кілометрів від місця проведення конкурсу Malmo Arena. Попри протести та офіційні звернення до Європейської мовної спілки, Ізраїль бере участь у Євробаченні. Організатори наголосили, що ситуації в Україні та Газі різні, адже Росія здійснює неспровоковану військову агресію.

Але градус напруги в місті високий, тож Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Мальме, не розкривати свою ідентичність, не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно. Поліція Швеції своєю чергою вдалася до безпрецедентних заходів.

Уперше Євробачення охоронятимуть мобільні ракетні системи c-UAS для протидії безпілотним авіаційним системам, що закриють небо над Мальме. Також працюватиме так зване скандинавське підкріплення - додатково приїдуть поліцейські з Данії та Норвегії, які охоронятимуть усе: від арени до подій, готелів і демонстрацій.

Разом із тим поліція Мальме запевнила, що посилить заходи безпеки. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору. 

Ізраїль своєю представницею обрав 20-річну Еден Голан. Ізраїльській співачці погрожували вбивством. Дівчині сказали, що вона постраждає ще до того, як вийде на велику сцену, писав Jerusalem Post. 

Теги:
Євробачення
Росія
музика
Ізраїль
Палестина
Війна в Ізраїлі
Хамас
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