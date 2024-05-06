Представниця Ізраїлю на Євробаченні Еден Голан заявила, що стикалася з антисемітизмом, коли жила в Росії

Про це вона сказала в інтервʼю Daily Mail.

20-річна ізраїльська співачка Еден Голан цього року представлятиме свою країну на пісенному конкурсі в Мальме. Артистка народилася в місті Кфар-Сава, центральний Ізраїль, утім у 6-річному віці разом з батьками переїхала до Москви.

Живучи в Росії, вона здобула освіту в британській міжнародній школі. Вона сподівалася, що інтерес до художньої гімнастики з трьох років підштовхне її до Олімпійських ігор, але все змінилося під час сімейного відпочинку в Таїланді, коли їй було дев’ять років. Група музикантів, які розважали гостей у фоє готелю, запропонували їй приєднатися до них на сцені та взяти мікрофон.

Уперше на серйозну сцену вона вийшла у 2014 році, у віці десяти років, коли взяла участь російському телевізійному шоу. Наступного року вона була представницею Росії на дитячому Євробаченні, де посіла п’яте місце.

Але саме в російській дитячій версії телевізійного реаліті-шоу "Голос" у 2018 році вона привернула увагу російських продюсерів, які запросили Еден до жіночого попгурту The Cosmos Girls, у якому вона працювала протягом двох років.

Утім час, проведений у Росії, викликає в неї неоднозначні емоції. На початку музичної кар’єри в Москві вона зазнавала проявів антисемітизму.

"Я завжди почувалася там аутсайдеркою, наче ніколи не була частиною їхнього світу. Одного разу мені сказали змінити своє єврейське ім’я: "З цим ім’ям далеко не заїдеш". Дехто з дітей у моїй школі малював на дошці емодзі-какашку біля слова "євреї", - пригадала співачка.

Сім’я Еден завжди мала на меті одного дня повернутися до Ізраїлю, і вторгнення Росії в Україну стало каталізатором. Ізраїль — єдине місце, де вони по-справжньому почувалися як вдома.

"Це тепло людей. Ніби вся країна — це твоя родина. Я сумувала за цим відчуттям", — додала вона.