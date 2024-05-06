Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Києві перехожий знайшов у лісі бойову частину ракети Х-69

У Києві перехожий знайшов у лісі бойову частину ракети Х-69

6 травня, 2024 понедiлок
14:36
Війна з Росією У Києві чоловік знайшов бойову частину ракети Х-69
Зміст

У Голосіївському районі Києва на території лісового масиву місцевий житель помітив підозрілий предмет, схожий на частину ракети, що стирчав із землі

Про це інформує пресслужба ДСНС.
  
Зазначається, що сапери мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість і вилучили бойову частину високоточної російської ракети Х-69.  

У Києві чоловік знайшов бойову частину ракети Х-69

Фото: ДСНС

 
Через те що, це новітня зброя, фахівцям знадобилося більше часу, аби безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобіля й транспортувати на підривний майданчик.  

ДСНС закликала громадян бути максимально уважними та обережними, зокрема, дивитися під ноги, звертати увагу на підозрілі предмети та у жодному разі не чіпати їх, а одразу телефонувати "101".

У Києві чоловік знайшов бойову частину ракети Х-69

Фото: ДСНС

  • Також нещодавно на Рівненщині в полі знайшли нерозірвану бойову частину "Шахеда", збитого силами протиповітряної оборони  під час однієї з чергових масованих атак РФ.
Теги:
ДСНС
новини Києва
крилата ракета
Читайте також:
Росіяни завдали удару по Слов'янській ТЕС 5 ракетами
5 травня, 2024 неділя
Ворог поцілив у Слов'янську ТЕС на Донеччині 5 ракетами: наслідки
ракета "Довгий Нептун"
Автор Роман Яворський
2 травня, 2024 четвер
Долетить і до Москви, і до Грозного: що відомо про "Довгий Нептун" – українські ракети, які летітимуть на 1000 км
Фейк, Росія
1 травня, 2024 середа
"3-тя штурмова бригада відмовила Сирському зупинити прорив фронту під Очеретиним": росфейки за 1 травня
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.3
    Купівля 39.3
    Продаж 39.81
  • EUR
    Купівля 42.18
    Продаж 42.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
6 травня
15:44
НБУ
НБУ бачить передумови для подальшого зниження облікової ставки до кінця року
15:38
Ексклюзив
ФАБ-500ШН
У Повітряних силах назвали єдиний спосіб протидії російським КАБам та ФАБам
15:35
Володимир Зеленський
Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації
15:28
Оновлено
Розвідники у Криму знищили російський катер "Мангуст"
ГУР знищило швидкісний катер росіян українським морським дроном Magura V5
15:23
імпорт електроенергії
Україна передавала надлишки електроенергії Польщі: ситуація в енергосистемі станом на 6 травня
15:16
Оновлено
Сі Цзіньпін, Макрон і Фон дер Ляєн
Розраховуємо, що Китай використає вплив на РФ, аби покласти край війні в Україні, - фон дер Ляєн після зустрічі з Макроном і Сі Цзіньпіном
15:00
На фото: Джоан Роулінг
"Вбити Снейпа було жахливо": Роулінг розповіла про роботу з актором Аланом Рікманом
14:58
У Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": є загиблий
У Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": є загиблий
14:58
Ексклюзив
ядерна зброя росії
"Ознака того, що не все так добре на фронті": експерт Лакійчук про навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї у РФ
14:54
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:45
Україна-Угорщина
"Ми не дозволимо відправити їх на смерть": віцепрем'єр Угорщини про повернення чоловіків-біженців
14:25
Telegram
У ЄС створюють орган для нагляду за месенджером telegram
14:19
кадирівці
Британська розвідка назвала кількість кадировців, які воюють в Україні
14:10
Олександр Пєлєшенко
На війні з РФ загинув чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко
14:03
OPINION
Сергій Таран
Розшук Зеленського: Путін хоче домовлятися зі США
13:51
На фото: Емілі Блант
"Почувалася приниженою": зірка "Оппенгеймера" Емілі Блант розкритикувала "мерзенного" російського режисера
13:43
Дмитро Кулеба
Кулеба назвав три складові, від яких залежить успіх розвитку європейської оборонної промисловості
13:40
СБУ оголосила підозру очільнику мілітарної організації РФ, яка готує дітей з ТОТ воювати проти України
13:22
Оновлено
Сі Цзіньпін прибув до Парижа
Сі Цзіньпін прибув на перемовини до Парижа
13:12
Олексій Данілов
У Росії оголосили в розшук Данілова, Гройсмана, Авакова та Клімкіна
13:06
Американські вчені зафіксували спалахи на Сонці: які наслідки для Землі
12:55
ЗСУ
6 травня - День піхоти в Україні. Яке релігійне свято відзначаємо цього дня, та чого не можна робити
12:34
Росіяни прагнуть мобілізувати понад 150 тис. мешканців ТОТ Запорізької області, - Федоров
12:30
Філіппіни, ВМС
Як засіб стримування Китаю: Філіппіни та США розпочали спільні військові навчання
12:26
Ексклюзив
Експериментував у польоті над "сірою" зоною: авіаексперт Криволап про збиття російського Су-25 на Донеччині
12:15
цвітіння сакур у Львові, погода
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується похолодання
12:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
12:11
На фото: представник Німеччини на Євробаченні-2024 Isaak
"Ми музиканти, а не політики": представник Німеччини на Євробаченні-2024 пропонує повернути Росію на конкурс
12:06
OPINION
Валерій Пекар
Імперія лусне внаслідок накопичення розривів
11:59
Інтерв’ю
На фото: Богдан Бенюк
Богдан Бенюк: Росіянам не можна простити, вони літературою прикривають своє "миле" серце, а насправді вони - сатаністи
11:58
Авдіївська, коксохімічний завод, коксохім
Росіяни вивозять Авдіївський коксохімічний завод на металолом, - Нацспротив
11:43
росія ядерна зброя
"У відповідь на погрози Заходу": РФ готує ядерні навчання з підрозділами прикордонного з Україною військового округу
11:15
Готували масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня: агентам РФ оголосили підозри
11:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
Впевнена у перемозі Росія виставляє західні військові трофеї, а тисячі українців залишаються розмінною монетою у російських тюрмах. Акценти світових ЗМІ 6 травня
11:00
Ексклюзив
"Вимоги боїв призводять до таких ситуацій": військовослужбовець ЗСУ Тимочко про знищення мосту через канал біля Часового Яру
10:59
Огляд
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
"Реал" виграв Ла Лігу, Сауль Альварес захистив титул, а Норріс переміг Ферстаппена. Головні новини світового спорту за тиждень
10:53
На фото: Кадр з серіалу "Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія"
В Україні вийшов серіал про культуру спілкування з ветеранами війни
10:37
військовий, Естонія
В Естонії розпочались військові навчання за участю 15 країн
10:32
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку БПЛА на Білгородську область: нібито є жертви
10:23
Оновлено
У Великдень окупанти завдали три удари КАБами по центру Харкова
Удари РФ по Харкову на Великдень: кількість постраждалих зросла
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV