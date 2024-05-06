У Києві перехожий знайшов у лісі бойову частину ракети Х-69

Про це інформує пресслужба ДСНС.



Зазначається, що сапери мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість і вилучили бойову частину високоточної російської ракети Х-69.

Фото: ДСНС

Через те що, це новітня зброя, фахівцям знадобилося більше часу, аби безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобіля й транспортувати на підривний майданчик.

ДСНС закликала громадян бути максимально уважними та обережними, зокрема, дивитися під ноги, звертати увагу на підозрілі предмети та у жодному разі не чіпати їх, а одразу телефонувати "101".

Фото: ДСНС