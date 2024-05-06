У Києві перехожий знайшов у лісі бойову частину ракети Х-69
У Голосіївському районі Києва на території лісового масиву місцевий житель помітив підозрілий предмет, схожий на частину ракети, що стирчав із землі
Про це інформує пресслужба ДСНС.
Зазначається, що сапери мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість і вилучили бойову частину високоточної російської ракети Х-69.
Фото: ДСНС
Через те що, це новітня зброя, фахівцям знадобилося більше часу, аби безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобіля й транспортувати на підривний майданчик.
ДСНС закликала громадян бути максимально уважними та обережними, зокрема, дивитися під ноги, звертати увагу на підозрілі предмети та у жодному разі не чіпати їх, а одразу телефонувати "101".
Фото: ДСНС
- Також нещодавно на Рівненщині в полі знайшли нерозірвану бойову частину "Шахеда", збитого силами протиповітряної оборони під час однієї з чергових масованих атак РФ.
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