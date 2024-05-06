РФ пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії

Про це йдеться у заяві російського відомства.

"Ворожий випад Кемерона прямо суперечить запевненням британської сторони, які раніше звучали при передачі київському режиму крилатих ракет великої дальності, що вони ні за яких обставин не будуть застосовуватися по території Росії", - заявили у МЗС РФ.

Там вважають, що Кемерон де-факто визнав свою країну стороною конфлікту.

Зазначається, що російська сторона розглядає слова Кемерона як свідчення серйозної ескалації та підтвердження збільшення залученості Лондона до воєнних дій на боці Києва.

У Лаврова пригрозили, що "відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї територією Росії можуть стати будь-які військові об'єкти та техніка Великої Британії на території України та за її межами".