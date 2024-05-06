РФ пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії
МЗС РФ висловило рішучий протест у зв'язку із заявами глави британського МЗС Девіда Кемерона про право Києва завдавати ударів по Росії британською зброєю
Про це йдеться у заяві російського відомства.
"Ворожий випад Кемерона прямо суперечить запевненням британської сторони, які раніше звучали при передачі київському режиму крилатих ракет великої дальності, що вони ні за яких обставин не будуть застосовуватися по території Росії", - заявили у МЗС РФ.
Там вважають, що Кемерон де-факто визнав свою країну стороною конфлікту.
Зазначається, що російська сторона розглядає слова Кемерона як свідчення серйозної ескалації та підтвердження збільшення залученості Лондона до воєнних дій на боці Києва.
У Лаврова пригрозили, що "відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї територією Росії можуть стати будь-які військові об'єкти та техніка Великої Британії на території України та за її межами".
- 2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ.
- Разом із тим посол США в Україні Брінк сказала, що США прагнуть допомагати Україні захистити себе від окупантів, але не заохочують удари американською зброєю по території Росії.
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