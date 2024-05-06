Українські розробники створили для органів держбезпеки платформу на основі ШІ

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

За допомогою платформи можна швидко знаходити потрібну інформацію у великих масивах неструктурованих даних.

Платформу HARVESTER на основі ШІ розробила українська команда MATHESIS спеціально для органів держбезпеки. За словами Федорова, нею успішно користуються деякі українські спецслужби та навіть іноземні правоохоронні органи.

"Розвідники та правоохоронці мають постійно й швидко обробляти великі масиви інформації - аудіо, тексти, зображення та відео, які вони отримують через радіоперехоплення й від OSINT. Без HARVESTER такі дані обробляють та аналізують вручну - це неефективно, на це йде багато часу та людських ресурсів. Поки людина сама все опрацює, інформація вже буде неактуальною", - написав міністр.

Платформу можна адаптувати під потреби різних підрозділів та різні сценарії аналізу інформації. Вона може:

шукати мовця в перехоплених розмовах;

перетворювати мовлення на текст;

відбирати перехоплені розмови й текстові документи за ключовими словами;

сортувати текстові документи по категоріях;

перекладати документи зі 100+ мов;

ідентифікувати людей за обличчями;

ідентифікувати обʼєкти на фотографіях та відео.

Платформа HARVESTER працює автономно, без підключення до інтернету.