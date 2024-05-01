Федоров показав окопний РЕБ PARASOL українського виробництва

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Щодо модифікацій засобу радіоелектронної боротьби PARASOL, у розробника їх є дві: одна захищає від російських дронів позиції, інша - техніку.

За словами міністра, однією з ключових переваг PARASOL є те, що він непомітний для ворожих РЕБ.

Перша розробка - PARASOL 01 - захищає позиції військових, подавляючи російські FPV-дрони на відстані в межах 200 метрів.

Друга розробка - PARASOL 02 - захищає техніку. РЕБ можна інсталювати на техніку та під’єднати до бортової мережі, дрони глушаться також на відстані в межах 200 метрів.

Також ці РЕБи дуже прості в експлуатації, навчитися ними користуватися можна за 10-15 хвилин.

Розробником є компанія "МіксСтіл", держава вже уклала з нею контракти на купівлю двох модифікацій PARASOL. За словами Федорова, Сили оборони активно їх використовують.

"До повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії. Завдяки системній роботі Brave1 ця сфера почала розвиватися, і сьогодні вже є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту", - додав міністр.

Сьогодні на платформі Brave1 зареєстровано понад 100 розробок, а 9 із них уже кодифіковано за стандартами НАТО.

На відео показано, як розробники під час випробувань PARASOL "саджають" дрони.