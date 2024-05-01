Федоров показав окопний РЕБ PARASOL українського виробництва
У Мінцифри показали, як працює окопний РЕБ українського виробництва PARASOL від учасників кластера Brave1. Пристрій має дві модифікації
Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Щодо модифікацій засобу радіоелектронної боротьби PARASOL, у розробника їх є дві: одна захищає від російських дронів позиції, інша - техніку.
За словами міністра, однією з ключових переваг PARASOL є те, що він непомітний для ворожих РЕБ.
Перша розробка - PARASOL 01 - захищає позиції військових, подавляючи російські FPV-дрони на відстані в межах 200 метрів.
Друга розробка - PARASOL 02 - захищає техніку. РЕБ можна інсталювати на техніку та під’єднати до бортової мережі, дрони глушаться також на відстані в межах 200 метрів.
Також ці РЕБи дуже прості в експлуатації, навчитися ними користуватися можна за 10-15 хвилин.
Розробником є компанія "МіксСтіл", держава вже уклала з нею контракти на купівлю двох модифікацій PARASOL. За словами Федорова, Сили оборони активно їх використовують.
"До повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії. Завдяки системній роботі Brave1 ця сфера почала розвиватися, і сьогодні вже є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту", - додав міністр.
Сьогодні на платформі Brave1 зареєстровано понад 100 розробок, а 9 із них уже кодифіковано за стандартами НАТО.
На відео показано, як розробники під час випробувань PARASOL "саджають" дрони.
- 29 квітня повідомлялося, що рік тому свою роботу почав кластер Brave1, за цей час до нього долучились понад 900 інноваторів, які створили більше 1600 defense-tech розробок.
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