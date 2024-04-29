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Головна Технології Учасники кластеру Brave1 за рік створили понад 1 600 defense-tech розробок

Учасники кластеру Brave1 за рік створили понад 1 600 defense-tech розробок

29 квітня, 2024 понедiлок
16:12
Технології

Рік тому свою роботу почав кластер Brave1, за цей час до нього долучились понад 900 інноваторів, які створили більше 1 600 defense-tech розробок

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зазначив, що нині кластер працює за 12 топнапрямами. Зокрема це БПЛА, засоби розвідки, наземні роботизовані комплекси, системи РЕБ, навігаційні системи, розмінування, військова медицина.

"Вже сьогодні за кожним напрямом є десятки технологічних рішень, які держава купує для фронту. Зі свіжого - передали на фронт 2 тисячі одиниць РЕБу ближньої дії від українських розробників, учасників кластера Brave1, і роботизовані платформи ШаБля", - написав Федоров. 

Також, за словами міністра, нині розробники зосереджуються саме на створенні наземних роботизованих комплексів, засобів радіоелектронної боротьби, на штучному інтелекті в оборонних технологіях та БПЛА. 

  • 12 березня стало відомо, що у Україні почали масове виробництво роботизованих наземних платформ. Кластер Brave1 випробував на полігоні більше 50 комплексів.
  • 17 квітня повідомлялось, що українські розробники кластеру Brave1 передали на фронт 2 тис. засобів радіоелектронної боротьби ближньої дії.
Теги:
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
штучний інтелект
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
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