Учасники кластеру Brave1 за рік створили понад 1 600 defense-tech розробок
Рік тому свою роботу почав кластер Brave1, за цей час до нього долучились понад 900 інноваторів, які створили більше 1 600 defense-tech розробок
Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Він зазначив, що нині кластер працює за 12 топнапрямами. Зокрема це БПЛА, засоби розвідки, наземні роботизовані комплекси, системи РЕБ, навігаційні системи, розмінування, військова медицина.
"Вже сьогодні за кожним напрямом є десятки технологічних рішень, які держава купує для фронту. Зі свіжого - передали на фронт 2 тисячі одиниць РЕБу ближньої дії від українських розробників, учасників кластера Brave1, і роботизовані платформи ШаБля", - написав Федоров.
Також, за словами міністра, нині розробники зосереджуються саме на створенні наземних роботизованих комплексів, засобів радіоелектронної боротьби, на штучному інтелекті в оборонних технологіях та БПЛА.
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