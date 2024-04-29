Учасники кластеру Brave1 за рік створили понад 1 600 defense-tech розробок

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зазначив, що нині кластер працює за 12 топнапрямами. Зокрема це БПЛА, засоби розвідки, наземні роботизовані комплекси, системи РЕБ, навігаційні системи, розмінування, військова медицина.

"Вже сьогодні за кожним напрямом є десятки технологічних рішень, які держава купує для фронту. Зі свіжого - передали на фронт 2 тисячі одиниць РЕБу ближньої дії від українських розробників, учасників кластера Brave1, і роботизовані платформи ШаБля", - написав Федоров.

Також, за словами міністра, нині розробники зосереджуються саме на створенні наземних роботизованих комплексів, засобів радіоелектронної боротьби, на штучному інтелекті в оборонних технологіях та БПЛА.