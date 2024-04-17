Українські розробники Brave1 передали на фронт 2 тис. РЕБів

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зазначив, що РЕБ ближньої дії, зокрема "окопний", точково захищає військових та їхні позиції, бронетехніку, автомобілі для евакуації. Він глушить російські FPV-дрони, дрони-скидачі та дрони-розвідники.

"До повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії. Завдяки системній роботі Brave1 ця сфера почала розвиватися, і вже сьогодні є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту", - зазначив міністр.

Також Федоров розповів, що більшу частину РЕБів Генштаб уже розподілив та передав військовим на найгарячіші ділянки фронту.