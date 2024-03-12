Евакуюють поранених, знищують техніку, мінують: в Україні почали масове виробництво роботизованих наземних платформ
В Україні почали масове виробництво роботизованих наземних платформ. Кластер Brave1 випробував на полігоні більше 50 комплексів
Про це віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів у Telegram.
Він зазначив, що випробування проходили платформи-камікадзе, турелі, платформи, які знищують позиції та техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених та підвозять боєприпаси на позиції.
"Роботи успішно показали себе на полігоні, за кілька місяців вони будуть на полі бою - сотні різних платформ закуплять через UNITED24. Продовжуємо розвивати інновації, щоб Сили оборони могли їх закуповувати", - написав міністр.
Основною метою наземних роботів є мінімізація участі людей на полі бою, аби зберегти життя і здоров’я українців.
"Наземні роботизовані комплекси стануть наступним геймчейнджером цієї війни, яким вже є дрони. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога… Наше завдання - виробляти та покращувати інновації для Сил оборони, а для виробників створювати комфортні умови", - заявив Федоров.
Також він зазначив, що на платформі Brave1 зареєстровано понад 140 роботизованих систем, 96 з них пройшли оборонну експертизу, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО. Частина із цих роботів уже працює на фронті, як-от турель ШаБля.
- 9 січня стало відомо, що держава вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля" в межах кластеру для розвитку військових технологій в Україні Brave1.
- 19 лютого Михайло Федоров розповів, що в Україні розробили транспортер на дистанційному керуванні для евакуації поранених військових з поля бою.
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