В Україні розробили дистанційно керовану платформу для евакуації військових, - Федоров
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що в Україні розробили транспортер на дистанційному керуванні для евакуації поранених військових з поля бою
Про це він написав у Telegram.
Це розробка учасників кластера Brave1. Система повного приводу дає змогу їздити як на колісному ходу, так і на гусеничному. Платформа захищена від бруду та легко рухається важким бездоріжжям. Дистанція керування - до 700 м., запас ходу - до 10 км.
"Конкретно цим роботом може керувати оператор за 700 метрів від того місця, де лежить поранений. Тобто оператор в безпеці, а це можливість і зберегти життя оператора, і врятувати пораненого", - написав міністр.
Також він зазначив, що дослідні зразки FoxTac успішно пройшли попередні випробування. Зараз триває процедура кодифікації, яка дасть змогу постачати FoxTac у війська.
Фото: FEDOROV
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