В Україні розробили дистанційно керовану платформу для евакуації військових, - Федоров

Про це він написав у Telegram.

Це розробка учасників кластера Brave1. Система повного приводу дає змогу їздити як на колісному ходу, так і на гусеничному. Платформа захищена від бруду та легко рухається важким бездоріжжям. Дистанція керування - до 700 м., запас ходу - до 10 км.

"Конкретно цим роботом може керувати оператор за 700 метрів від того місця, де лежить поранений. Тобто оператор в безпеці, а це можливість і зберегти життя оператора, і врятувати пораненого", - написав міністр.

Також він зазначив, що дослідні зразки FoxTac успішно пройшли попередні випробування. Зараз триває процедура кодифікації, яка дасть змогу постачати FoxTac у війська.

Фото: FEDOROV

5 січня стало відомо, що учасники оборонного кластера Brave1 створили універсального робота D-21-11, який може виконувати бойові завдання, зокрема здійснювати розвідку.

9 січня повідомлялось, що держава вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля" в межах кластеру для розвитку військових технологій в Україні Brave1.

5 лютого стало відомо, що учасники Brave1 створили ударний дрон Shoolika mk6, який може завдавати точних ударів, особливо вночі, адже оснащений нічними візуальними системами.





