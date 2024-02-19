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В Україні розробили дистанційно керовану платформу для евакуації військових, - Федоров

19 лютого, 2024 понедiлок
22:44
Війна з Росією Дистанційно керована платформа для евакуації військових - розробка FoxTac

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що в Україні розробили транспортер на дистанційному керуванні для евакуації поранених військових з поля бою

Про це він написав у Telegram.

Це розробка учасників кластера Brave1. Система повного приводу дає змогу їздити як на колісному ходу, так і на гусеничному. Платформа захищена від бруду та легко рухається важким бездоріжжям. Дистанція керування - до 700 м., запас ходу - до 10 км. 

"Конкретно цим роботом може керувати оператор за 700 метрів від того місця, де лежить поранений. Тобто оператор в безпеці, а це можливість і зберегти життя оператора, і врятувати пораненого", - написав міністр.

Також він зазначив, що дослідні зразки FoxTac успішно пройшли попередні випробування. Зараз триває процедура кодифікації, яка дасть змогу постачати FoxTac у війська.

Фото: FEDOROV

 
  • 5 січня стало відомо, що учасники оборонного кластера Brave1 створили універсального робота D-21-11, який може виконувати бойові завдання, зокрема здійснювати розвідку.
  • 9 січня повідомлялось, що держава вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля" в межах кластеру для розвитку військових технологій в Україні Brave1.
  • 5 лютого стало відомо, що учасники Brave1 створили ударний дрон Shoolika mk6, який може завдавати точних ударів, особливо вночі, адже оснащений нічними візуальними системами.



 

Теги:
Україна
Росія
Технології
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