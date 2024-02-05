ЗСУ випробували новий ударний дрон Shoolika mk6 від Brave1, який має нічне бачення

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього топові нічні візуальні системи", - написав він.

За словами міністра, дальність дії безпілотника досягає до 10 км, а також може нести навантаження до 6 кг, має високоточну систему керування й стійкий до впливу РЕБ.

"Сили оборони вже випробували Shoolika mk6 і дали свій фідбек: дрон важливий для тактичних операцій, особливо в нічний час", - розповів Федоров.

Він зауважив, що безпілотник уже отримав допуск до експлуатації та перебуває в процесі отримання кодифікації НАТО. Також розробники планують покращити систему штучного інтелекту для автономних місій і камер, щоб краще шукати цілі та змінювати курс для коригування ударів з повітря.