Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems дарує Україні 100 дронів Trinity

Про це повідомляє Deaidua.

"Україна вводить ще один безпілотник. Німецький виробник дронів Quantum-Systems розпочав постачання 100 дронів Trinity різних моделей за графіком", - йдеться у повідомленні.

Про постачання безпілотників було оголошено у вересні 2023 року.

Компанія, яка інтенсивно займається оборонною кампанією України, фактично дарує ці безпілотники. Зазначається, що Quantum-Systems також постачає в Україну сотні БПЛА Vector від імені уряду Німеччини.

У листопаді минулого року представник компанії підтвердив, що вони планують навчати українських солдатів на цих картографічних БПЛА в січні 2024 року.

За даними ресурсу, українські оператори вже завершили тренінг для підготовки інструкторів на Trinity в Україні.