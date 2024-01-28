Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems дарує Україні 100 дронів Trinity
Розпочато постачання Україні дронів Trinity від німецького виробника безпілотників Quantum-Systems, яка пообіцяла 100 таких дронів
Про це повідомляє Deaidua.
"Україна вводить ще один безпілотник. Німецький виробник дронів Quantum-Systems розпочав постачання 100 дронів Trinity різних моделей за графіком", - йдеться у повідомленні.
Про постачання безпілотників було оголошено у вересні 2023 року.
Компанія, яка інтенсивно займається оборонною кампанією України, фактично дарує ці безпілотники. Зазначається, що Quantum-Systems також постачає в Україну сотні БПЛА Vector від імені уряду Німеччини.
У листопаді минулого року представник компанії підтвердив, що вони планують навчати українських солдатів на цих картографічних БПЛА в січні 2024 року.
За даними ресурсу, українські оператори вже завершили тренінг для підготовки інструкторів на Trinity в Україні.
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